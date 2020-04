Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

WhatsApp et lOrganisation mondiale de la santé (OMS) ont uni leurs forces pour offrir un nouveau pack dautocollants gratuits pour aider les gens à communiquer tout au long de la crise des coronavirus et pour rappeler aux utilisateurs les directives pour rester en bonne santé.

Les nouveaux autocollants «Ensemble à la maison» encouragent les utilisateurs à se laver les mains, à rester à la maison et à célébrer les travailleurs de la santé de première ligne qui travaillent jour et nuit pour sauver des vies.

Voici comment les utiliser dans vos chats.

Pour utiliser les autocollants Together at Home dans vos chats, vous devez dabord télécharger le pack gratuit. Voici comment.

Ouvrez ou démarrez nimporte quel chat dans lapplication WhatsApp.

Appuyez sur licône de lautocollant sur le côté droit de la boîte de discussion en bas de lécran.

Appuyez maintenant sur licône plus qui se trouve dans un cercle sur le côté droit de la boîte qui apparaît.

Cela fera apparaître tous les packs dautocollants disponibles et Together at Home devrait être en haut (tant que vous êtes sur longlet "Tous les autocollants").

Appuyez sur licône de téléchargement à côté du pack Ensemble à la maison.

Sortez du pop-up dautocollants et vous verrez les nouveaux autocollants de lOMS dans votre bibliothèque à utiliser.

Appuyez dessus et il apparaîtra instantanément dans votre chat - hourra!

En plus de langlais, le pack dautocollants est disponible avec des options de langue localisées en arabe, français, allemand, indonésien, italien, portugais, russe, espagnol et turc.

Les autocollants WhatsApp ont été lancés il y a un an et demi et sont devenus extrêmement populaires depuis. Le nouveau pack représente les derniers efforts du propriétaire Facebook et de lapplication de chat pour aider à diffuser des conseils amusants et amicaux sur lépidémie, tout en appliquant des mesures pour éviter la diffusion dinformations fausses et fausses.

Il a déjà limité la capacité de transmettre des messages afin dempêcher la propagation de fausses nouvelles.