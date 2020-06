Comment passer un appel vidéo de groupe WhatsApp

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

En réponse à la hausse de Google Duo à 12 et au succès récent dautres applications de chat vidéo, WhatsApp a également récemment porté à huit le nombre de participants aux appels de groupe.

Ici, nous vous expliquerons ce que vous devez savoir sur les appels vidéo de groupe WhatsApp. Tout cela est disponible sur iOS et Android.

WhatsApp, lapplication de messagerie populaire appartenant à Facebook, prend depuis longtemps en charge les appels vocaux et vidéo et a introduit les chats vidéo de groupe en 2018.

Comme nous lavons mentionné, vous pouvez passer un appel de groupe avec jusquà huit personnes simultanément.

Auparavant, vous deviez démarrer un appel vocal ou vidéo individuel comme dhabitude, puis ajouter plusieurs autres participants pour en faire un appel de groupe. Cependant, il existe désormais un moyen plus simple dappeler un groupe, que nous allons décrire ci-dessous.

Il convient de noter que lors de tout appel vidéo, vous avez toujours la possibilité de désactiver votre vidéo pour revenir à un appel vocal et / ou désactiver le microphone.

Pour appeler un groupe, ils doivent être un groupe WhatsApp existant. Pour créer un groupe, allez dans longlet Chats et appuyez sur Plus doptions (les trois points en haut à droite) et appuyez sur Nouveau groupe. Les participants du groupe doivent être dans vos contacts.

Vous pouvez également appuyer sur licône Nouveau chat, puis sélectionner Nouveau groupe.

Ensuite, à partir de votre discussion de groupe, appuyez sur licône du téléphone en haut à droite. Vous verrez alors une liste dans laquelle vous pouvez sélectionner jusquà sept autres participants pour lappel. Si les membres du groupe ne figurent pas dans vos contacts, ils napparaîtront pas dans cette liste.

De toute évidence, vous pourrez sélectionner tout le monde dans le groupe si vous avez quatre personnes ou moins dans le groupe, y compris vous-même.

Appuyez ensuite sur licône vidéo bleue - vous pouvez également appuyer sur licône du téléphone si vous voulez juste de la voix.

Lorsque les participants reçoivent un appel vidéo de groupe, lécran dappel entrant affiche les participants actuellement sur lappel.

Si vous souhaitez commencer par passer un appel individuel, ce bit est pour vous. Ouvrez simplement le chat avec le contact que vous souhaitez appeler, puis appuyez sur Appel vocal (icône du téléphone) ou Appel vidéo (icône de la caméra).

Maintenant, avec les appels de groupe, WhatsApp a ajouté un bouton dédié aux appels de groupe, surnommé «ajouter un participant». Après avoir passé un appel vocal ou vidéo individuel, vous verrez un nouveau "bouton Ajouter un participant" dans le coin supérieur droit. Appuyez dessus pour ajouter plus de contacts à lappel.

Les appels de groupe sont "toujours chiffrés de bout en bout", selon WhatsApp. Ils sont également conçus pour "fonctionner de manière fiable" dans diverses conditions de réseau, bien que nous vous assurions davoir un signal de données puissant lorsque vous effectuez des appels vidéo de groupe.