41 trucs et astuces secrets de WhatsApp que vous ne connaissez peut-être pas

(Pocket-lint) - Il existe maintenant des tas de services de messagerie, mais WhatsApp a des piles de fonctionnalités et est extrêmement largement utilisé - lapplication appartenant à Facebook prétend avoir plus de deux milliards dutilisateurs dans le monde, ce qui est assez stupéfiant.

Voici donc quelques conseils secrets que vous ne connaissez peut-être pas, mélangés à quelques astuces standard pour les nouveaux utilisateurs de WhatsApp.

WhatsApp vous permet denvoyer des photos et des vidéos à des contacts, ainsi que de partager un contact ou un document, mais vous pouvez également envoyer votre position. Ceci est très pratique si vous rencontrez un ami quelque part, surtout si vous optez pour Partager la localisation en direct, qui permet à votre contact de voir votre position en direct pendant la durée que vous choisissez afin de pouvoir vous suivre. Les durées sont fixées à 15 minutes, 1 heure ou 8 heures.

iOS: Chat> Chat spécifique> Appuyez sur "+" à gauche de la boîte de message> Emplacement> Partager lemplacement en direct> Sélectionnez la période.

Android: Chat> Chat spécifique> Appuyez sur le trombone à droite de la boîte de message> Emplacement> Partager lemplacement en direct> Sélectionner la période.

Vous pouvez voir toutes les personnes avec lesquelles vous partagez votre position en direct en ouvrant Paramètres> Compte> Confidentialité> Localisation en direct.

Quelquun vous a peut-être envoyé son adresse ou vous vous souvenez peut-être avoir parlé dun programme ou dun film spécifique, mais vous ne voulez pas faire défiler tous vos messages pour essayer de trouver ce que vous recherchez. En haut de toutes vos discussions sur iOS, il y a une barre de recherche. Sur Android , il y a une icône de recherche.

Vous pouvez taper nimporte quoi dans la barre de recherche, du début dun nom de ville si vous recherchez une adresse à un mot spécifique et toutes les discussions avec ce mot apparaîtront ci-dessous en tant que messages spécifiques. Cliquer sur un résultat respectif vous amènera à cette partie de la conversation de chat que vous avez eue.

Si vous souhaitez rechercher un chat spécifique plutôt que tous vos chats, cela est également possible. Peut-être avez-vous eu une conversation sur un lieu de rencontre spécifique, ou ils vous ont envoyé leur autre numéro de contact ou leur adresse par exemple.

iOS: Chats> Chat spécifique> Appuyez sur les informations de contact en haut> Recherche de chat> Tapez dans la barre de recherche qui apparaît en haut de ce chat spécifique.

Android: Chats> Chat spécifique> Ouvrez le menu en haut à droite> Rechercher> Tapez dans la barre de recherche qui apparaît en haut de ce chat spécifique.

WhatsApp nest pas seulement pour les messages instantanés, vous pouvez également lutiliser pour passer des appels vidéo et vocaux . Les appels WhatsApp utilisent votre connexion Internet plutôt que les minutes de votre forfait.

iOS et Android: Chats> Chat spécifique> Appuyez sur licône dappel ou licône vidéo dans le coin supérieur droit.

Quelle est vraiment votre personne préférée? Ce nest peut-être pas ce que vous pensez. Il existe un moyen de trouver les personnes à qui vous envoyez le plus de messages et la quantité de stockage que chaque personne occupe, entre autres.

iOS et Android: Paramètres> Utilisation des données et du stockage> Utilisation du stockage> Sélectionner un contact.

Il est possible de supprimer tous les messages, photos ou vidéos, GIF, contacts, emplacements, messages vocaux, documents et autocollants en une seule discussion. Par exemple, vous pouvez supprimer tous les messages dans une discussion spécifique ou une discussion de groupe, mais laisser toutes les photos.

iOS et Android: Paramètres> Utilisation des données et du stockage> Utilisation du stockage> Sélectionnez Contact> Gérer> Cochez les cases en regard de ce que vous souhaitez effacer, comme Vidéos ou Messages vocaux> Confirmer la suppression.

Si vous avez une allocation de données limitée, vous ne voulez pas que WhatsApp grignote tout cela. Heureusement, vous pouvez personnaliser le moment où le contenu multimédia est autorisé à télécharger et vous assurer que les appels utilisent le moins de données possible.

iOS et Android: Paramètres> Utilisation des données et du stockage> Téléchargement automatique des médias> Passer au Wi-Fi uniquement pour chaque option permettant denregistrer vos données.

Si vous vous inquiétez de votre utilisation des données, vous pouvez savoir exactement combien vous utilisez. Vous obtiendrez une ventilation du nombre total de messages envoyés et reçus, ainsi que des données envoyées et reçues.

iOS et Android: Paramètres> Compte> Utilisation des données> Utilisation du réseau.

WhatsApp ne se limite pas à votre téléphone mobile. Il existe une application Web qui synchronise tout à partir de votre téléphone et une application de bureau également. Accédez à https://web.whatsapp.com/ ou téléchargez lapplication de bureau à partir de whatsapp.com/download/

Vous devrez ensuite ouvrir WhatsApp sur votre téléphone> Paramètres> WhatsApp Web / Bureau> Scanner le code QR sur le navigateur ou lapplication de bureau> Suivez les instructions.

Lapplication Web et lapplication de bureau diffuseront des discussions et des alertes sur votre ordinateur, vous permettant de répondre rapidement et facilement. Votre téléphone devra être connecté pour que cela fonctionne, donc si vous perdez votre connexion, lapplication Web cessera de se synchroniser jusquà ce que vous ayez rétabli la connexion de votre téléphone. En savoir plus sur son fonctionnement dans notre fonctionnalité distincte .

WhatsApp a un fond décran standard, qui apparaîtra en arrière-plan sur toutes vos discussions. Vous pouvez cependant changer ce fond décran, avec des options comprenant des couleurs unies, vos propres photos ainsi quune collection dimages de WhatsApp lui-même.

iOS: Paramètres> Chats> Fond décran de chat> Choisissez Bibliothèque de papiers peints, Couleurs unies ou Photos.

Android: Paramètres> Chats> Fond décran de chat> Choisissez Bibliothèque de papiers peints, Couleurs unies, Galerie, Par défaut ou Aucun fond décran.

Si vous voulez une double sécurité sur vos discussions WhatsApp, il est possible pour les utilisateurs iOS de configurer leur compte WhatsApp pour exiger lauthentification Face ID ou Touch ID lors de louverture de WhatsApp, même lorsque votre appareil est déjà déverrouillé.

Vous pourrez toujours répondre aux messages des notifications et répondre aux appels si WhatsApp est verrouillé. Il est également possible de définir la durée pendant laquelle la fonction de verrouillage de lécran doit être activée.

iOS: Paramètres> Compte> Confidentialité> Verrouillage de lécran> Activer Exiger Face ID / Exiger Touch ID> Sélectionnez la durée (Immédiatement, après une minute, après 15 minutes ou après une heure).

La dernière fonctionnalité de WhatsApp vous permet de voir quand quelquun a vérifié pour la dernière fois WhatsApp, ainsi que de permettre aux utilisateurs de voir quand vous avez vérifié pour la dernière fois. Si un contact na pas été désactivé pour la dernière fois, il apparaîtra sous son nom en haut dune discussion ouverte. Pour désactiver la dernière vue:

iOS et Android: Paramètres> Compte> Confidentialité> Dernière vue> Passer à Personne.

Ces tiques bleues peuvent vous causer des problèmes, surtout lorsque vous ne répondez pas instantanément et que quelquun voit que vous avez lu ses messages. Vous pouvez les désactiver, mais il convient de noter que si vous le faites, vous nobtiendrez pas non plus daccusés de lecture pour vos messages.

Utilisateurs Apple: si vous demandez à Siri de lire le message, les coches bleues napparaîtront pas, donc cela pourrait être un bon moyen de lire un message sans que lexpéditeur ne sache que vous lavez. Utilisateurs Android: si vous lisez vos messages dans les notifications, lexpéditeur nobtiendra pas les coches bleues.

iOS: Paramètres> Compte> Confidentialité> Désactivez les reçus de lecture.

Android: Paramètres> Compte> Confidentialité> Décochez Lire les reçus.

Avez-vous déjà passé votre téléphone à un ami et paniqué instantanément à propos des messages quils pourraient voir passer? Ouais, nous non plus. Pour ceux qui lont fait, vous pouvez désactiver les aperçus des messages sur iOS afin que seul le nom du contact apparaisse, plutôt que son histoire de vie, ou vous pouvez désactiver complètement les notifications.

iOS: Paramètres> Notifications> Désactiver Afficher laperçu / Paramètres> Notifications> Désactiver Afficher les notifications.

Android propose une gamme de contrôles de notification. Dans lapplication WhatsApp elle-même, vous pouvez désactiver les notifications de haute priorité - celles qui apparaîtront en haut de lécran. Ou vous pouvez contrôler les notifications au niveau du système pour garder les détails privés ou les supprimer complètement.

Android: Paramètres> Notifications> Désactiver Utiliser les notifications de haute priorité.

Vous ne voudrez peut-être pas que tout le monde voie votre photo de profil, surtout si vous faites partie de plusieurs groupes où vous ne connaissez pas tout le monde dans le groupe. Ou peut-être avez-vous juste envie dêtre un peu mystérieux pour la journée. Dans tous les cas, vous pouvez choisir si tout le monde, personne ou uniquement vos contacts voient votre photo.

iOS et Android: Paramètres> Compte> Confidentialité> Photo de profil.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles vous pourriez vouloir bloquer un contact, nous ne vous demanderons donc pas pourquoi. Nous vous ferons simplement savoir que si vous bloquez un contact, vous ne pourrez pas envoyer ou recevoir de messages, ni passer ou recevoir des appels de leur part et même si vous les débloquez, vous ne verrez aucun message qui vous est envoyé pendant ils ont été bloqués.

iOS et Android: Chats> Chat spécifique> Appuyez sur le sujet du contact en haut> Faites défiler vers le bas> Bloquer le contact.

Partager des photos et des vidéos sur WhatsApp est génial, mais vous ne voudrez peut-être pas lajouter à la galerie de votre téléphone. Sur Android, un dossier est créé dans la galerie par défaut, tandis que sur iOS, il est enregistré sur votre pellicule. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez le désactiver.

iOS: Paramètres> Chats> Désactivez Enregistrer dans la pellicule.

Android: Paramètres> Chats> Désactivez Afficher les médias dans la galerie.

Il est également possible de modifier les préférences automatiques dimage et de vidéo pour des discussions spécifiques. Vous voudrez peut-être vous assurer que les images sont toujours enregistrées à partir de votre famille, par exemple, alors que vous préférez ne pas avoir toutes les images dune discussion de groupe dans votre galerie ou votre pellicule.

Tous les chats sont définis par défaut (désactivé) sauf si vous les modifiez individuellement, mais il existe la possibilité de toujours enregistrer les images et les vidéos dun contact ou de ne jamais les enregistrer.

iOS: Chat> Chat spécifique> Appuyez sur le contact ou le sujet en haut de lécran> Enregistrer dans la pellicule> Définir sur Toujours ou Jamais.

Si vous souhaitez télécharger et afficher les données que WhatsApp appartenant à Facebook recueille sur vous, vous pouvez télécharger et afficher un rapport de données .

iOS et Android: Paramètres> Compte> Demander des informations sur le compte> Demander un rapport.

Avez-vous déjà parlé de plusieurs choses dans une discussion WhatsApp et avez-vous besoin de répondre à un message spécifique? WhatsApp vous permet de répondre à un message particulier, en le présentant au-dessus de votre réponse pour permettre à la ou aux personnes à qui vous envoyez un message de voir facilement ce à quoi vous répondez.

iOS: Chats> Chat spécifique> Message spécifique> Balayez le message de gauche à droite> Tapez votre réponse et appuyez sur Envoyer.

Android: Chats> Chat spécifique> Message spécifique> Appui long> Réponse Hit.

Il est possible de répondre à un message de groupe en privé dans votre conversation en tête-à-tête, sans avoir à trouver la conversation en tête-à-tête que vous avez avec cette personne en particulier.

iOS: appuyez et maintenez un message dans une discussion de groupe> Sélectionnez Plus> Répondre en privé. Le message apparaîtra dans votre discussion en tête-à-tête avec la zone de texte ci-dessous, comme si vous répondez à un message spécifique comme ci-dessus.

Android: appuyez et maintenez un message dans une discussion de groupe> Sélectionnez les trois boutons dans le coin supérieur droit> Répondre en privé. Le message apparaîtra dans votre discussion en tête-à-tête avec la zone de texte ci-dessous, comme si vous répondez à un message spécifique comme ci-dessus.

Parfois, certains mots ont besoin de plus demphase et les casquettes criardes ne les coupent pas. Ne vous inquiétez pas, WhatsApp vous permet de créer les mots ou les phrases que vous souhaitez en gras, en italique ou barrés.

iOS et Android: ajoutez un astérisque de chaque côté du mot ou de la phrase pour * gras *. Ajoutez un trait de soulignement de chaque côté du mot ou de la phrase pour _ italique _. Ajoutez un tildes de chaque côté du mot ou de la phase pour ~ barré ~.

Vous navez pas le temps décrire une longue réponse ou vous ne pouvez tout simplement pas vous en soucier? Aucun problème. WhatsApp vous permet denvoyer des messages vocaux à vos contacts, ce qui est idéal si vous marchez quelque part par exemple, ce qui rend la saisie constante un peu pénible.

iOS et Android: Chats> Chat spécifique> Appuyez sur le microphone à droite de la boîte de message> Appuyez et maintenez le microphone pendant que vous enregistrez votre message. Attention, il envoie automatiquement après avoir levé votre doigt.

Si vous souhaitez envoyer une note vocale sur WhatsApp, plutôt que décrire un message, vous pouvez appuyer et maintenir le microphone à droite de la zone de saisie du message. Il est également possible de verrouiller le bouton du microphone afin que vous puissiez enregistrer votre message sans avoir à tenir votre téléphone.

iOS et Android: Chats> Chat spécifique> Appuyez sur le microphone à droite de la boîte de message> Appuyez et maintenez le microphone> Balayez vers le haut jusquà la serrure. Le microphone sera alors verrouillé en enregistrement jusquà ce que vous envoyiez le message.

Avez-vous déjà été en déplacement, lu une discussion et ensuite complètement oublié de répondre? Nous le faisons tout le temps. Il existe un moyen de marquer les discussions importantes avec un point pour vous rappeler dy revenir.

iOS: Chats> Balayez de gauche à droite> Marquer comme non lu.

Android: appuyez longuement sur le chat> Ouvrir le menu> Marquer comme non lu.

Si vous avez tendance à oublier de répondre aux messages, vous pouvez également épingler un chat pour quil apparaisse en haut de tous vos chats, y compris au-dessus des chats nouveaux et non lus, plutôt que de simplement le marquer comme non lu. Cependant, il nest possible dépingler que trois chats, alors ne soyez pas trop complaisant avec votre réponse.

iOS: Chats> Glissez de gauche à droite> Pin Chat.

Android: Appuyez longuement sur le chat> Appuyez sur lépingle en haut de lécran.

Les discussions de groupe peuvent être les pires. Vous ne pourrez peut-être pas quitter la conversation, mais vous pouvez désactiver les notifications pour ne pas être réveillé chaque fois que quelquun jette ses deux cents.

iOS: Chats> Ouvrir le chat / chat de groupe> Appuyez sur le sujet pour obtenir lécran Informations sur le groupe / Informations sur le contact> Muet> Sélectionnez la durée pendant laquelle vous souhaitez le désactiver.

Android: Chats> Ouvrir le chat> bouton Menu> Muet.

Archiver le chat vous permet de masquer une conversation de votre écran de discussions. Il ne supprime pas le chat - il vous permet simplement de le supprimer de votre écran de chat principal sans le perdre, vous aidant à organiser vos conversations.

Vous pouvez archiver des groupes ou des discussions individuelles, et elles disparaîtront jusquà ce que vous tiriez du haut de laffichage des discussions et appuyez sur longlet Discussions archivées. Vous pouvez également archiver tous les chats.

iOS: Chats> Chat spécifique> Glissez de droite à gauche> Archiver / Paramètres> Chats> Archiver tous les chats.

Android: Chats> Appui long sur le chat> Appuyez sur le dossier darchives en haut à droite de lécran

Pour vous assurer de ne perdre aucune de vos discussions si vous perdez votre appareil ou si vous changez dappareil, assurez-vous de sauvegarder vos discussions sur iCloud ou Google Drive. Malheureusement, si vous basculez entre iOS et Android et vice versa, il ny a pas de moyen simple de déplacer vos discussions, alors préparez-vous à les perdre. Sachez également que les discussions archivées ne sont plus chiffrées.

iOS et Android: Paramètres> Chats> Sauvegarde de chat> Sauvegarder maintenant.

Si vous souhaitez conserver tous les contacts avec lesquels vous discutez sur votre WhatsApp mais que vous souhaitez effacer tous vos messages, WhatsApp vous offre une option simple pour le faire.

iOS: Paramètres> Chats> Effacer tous les chats.

Vous voulez une ardoise WhatsApp propre? Commencez à partir de zéro en supprimant toutes vos discussions. Cela signifie que vous vous débarrasserez de tout, pas seulement du contenu des discussions, mais vous devrez également démarrer une nouvelle discussion pour chaque contact.

iOS: Paramètres> Chats> Supprimer tous les chats.

Si vous souhaitez effacer ou supprimer une discussion spécifique sans perdre toutes vos discussions, il est également possible de le faire.

iOS: Chats> Chat spécifique> Balayez de droite à gauche> Appuyez sur les trois points> Effacer le chat / Supprimer le chat.

Android: Chats> Chat spécifique> Appuyez sur le menu en haut à droite> Plus> Effacer le chat

Certains messages sont plus importants que dautres. Que ce soit une date dont vous devez vous souvenir ou un bon restaurant qui vous a été recommandé. Il est possible de mettre en signet ces messages et de les retrouver tous facilement dans la section Messages suivis.

iOS: Chats> Chat spécifique> Message spécifique> Appuyez deux fois ou maintenez enfoncé et appuyez sur étoile.

Android: Chats> Chat spécifique> Message spécifique> Maintenez enfoncée et appuyez sur étoile.

Tout comme vous pouvez marquer un message spécifique dans une discussion, vous pouvez également supprimer un message spécifique dans une discussion. Vous pouvez également «supprimer pour tout le monde», mais vous devez le faire en 1 heure, 8 minutes et 16 secondes.

Le choix de la suppression pour tout le monde entraînera également lapparition dun message dans le chat indiquant que le message a été supprimé, ce qui, bien que suspect, pourrait être meilleur que le message que vous avez envoyé en premier lieu.

iOS et Android: Chats> Chat spécifique> Appuyez et maintenez sur le message spécifique que vous souhaitez supprimer> Appuyez sur Supprimer.

Avez-vous déjà eu une soirée libre et souhaitez demander à plusieurs de vos amis sils sont dans les parages sans avoir à ouvrir chaque discussion pour leur demander séparément?

Vous pouvez envoyer un message de diffusion à une liste de contacts avec lapparence que vous leur aviez demandé individuellement. Idéal pour gagner du temps, terrible sils répondent tous oui.

iOS: Chats> Listes de diffusion> Nouvelle liste> Ajouter des contacts.

Android: Chats> Menu> Nouvelle diffusion.

Il ny a rien de plus ennuyeux que de voir ces tiques bleues apparaître sans réponse peu après. Si vous voulez vous torturer un peu plus et savoir quand votre message a été lu et combien de temps vous avez été ignoré, vous pouvez. Nous ne le conseillons cependant pas.

iOS: Chats> Chat spécifique> Message spécifique> Faites glisser votre doigt de droite à gauche.

Android: Chats> Chat spécifique> Message spécifique> Maintenez la touche enfoncée> Appuyez sur licône dinformations «i» en haut.

Les utilisateurs Apple peuvent demander à Siri de lire tous les messages WhatsApp non lus, une fois que vous avez suivi les étapes pour donner accès à lassistant personnel. Vous pouvez également demander à Siri de répondre au message avec votre voix ou de lancer un nouveau message à un contact.

iOS: «Hey Siri, lis mon dernier message WhatsApp»> «Hey Siri, envoie un message WhatsApp à [contact]»

Les utilisateurs Apple peuvent voir de quels contacts ils ont des messages non lus sans ouvrir lapplication WhatsApp en ajoutant le widget WhatsApp Recent Chats à leur appareil. Jusquà quatre de vos derniers chats apparaîtront dans le widget de chats récents lorsque vous faites glisser votre doigt de gauche à droite depuis votre écran daccueil principal ou votre écran de verrouillage.

Le widget affiche licône dimage de profil circulaire avec un certain nombre de discussions non lues que vous avez de ce contact particulier. Vous pouvez ensuite cliquer sur le chat que vous souhaitez lire et WhatsApp souvrira sur ce chat spécifique.

iOS: faites glisser votre doigt de gauche à droite depuis votre écran de verrouillage ou votre écran daccueil principal> Faites défiler jusquà licône Modifier en bas> Ajouter licône WhatsApp Récentes discussions> Réorganiser lordre de vos widgets.

Il se peut que vous souhaitiez savoir instantanément certains contacts s’ils vous appellent ou vous envoient des messages. Pour vous assurer quils ne se fondent pas dans la foule, vous pouvez modifier leurs tonalités dalerte spécifiques afin de reconnaître quand cette personne en particulier vous a envoyé un message ou si WhatsApp vous appelle.

iOS et Android: Chats> Chat spécifique> Appuyez sur le nom du contact en haut> Notifications personnalisées.

Avez-vous des personnes très spéciales à qui vous parlez tout le temps via WhatsApp? Nous aussi. Vous pouvez créer un raccourci pour des conversations spécifiques sur Android, ce qui facilite laccès aux discussions dont vous avez besoin à tout moment.

Android: Chats> Chat spécifique> Menu> Plus> Ajouter un raccourci ou des chats> Appuyez et maintenez le chat individuel> Menu> Ajouter un raccourci de chat.

Si vous avez tendance à oublier les dates mentionnées dans divers chats, il est possible de créer automatiquement un événement directement depuis WhatsApp sur iOS.

iOS: appuyez et maintenez la date dans le chat> Créer un événement.

Écrit par Britta O'Boyle.