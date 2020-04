Web et bureau WhatsApp: comment fonctionnent-ils et comment les utilisez-vous?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le service de messagerie instantanée WhatsApp propose des applications Web et de bureau, offrant une autre façon de simplifier au maximum la mise à jour de tous vos messages WhatsApp tout au long de la journée.

La version Web et lapplication de bureau pour macOS et Windows fonctionnent à peu près de la même manière et elles sont très similaires à votre application pour smartphone WhatsApp.

Pour télécharger lapplication de bureau WhatsApp, rendez- vous sur whatsapp.com/download à partir de votre navigateur de bureau et cliquez sur télécharger. Sinon, si vous ne souhaitez pas télécharger, accédez à la version Web à l adresse web.whatsapp.com .

Voici un bref guide pour en tirer le meilleur parti.

Les applications Web et de bureau WhatsApp sont une extension de votre smartphone. Ils reflètent toutes les conversations et les messages que vous avez sur lapplication WhatsApp sur votre téléphone et vous permettent de tous les voir et dy répondre sur votre PC ou Mac en utilisant le clavier de votre ordinateur au lieu du clavier de votre smartphone.

Vous pouvez voir exactement ce qui se passe dans votre monde WhatsApp tout en travaillant sur un document Word ou en répondant à un e-mail, sans avoir à sortir votre smartphone de votre poche.

Les applications vous demandent initialement de scanner un code QR à laide de votre téléphone portable afin daccéder à vos messages et conversations. Une fois que vous avez fait cela, vous pouvez mettre votre téléphone dans le tiroir ou la poche de votre bureau et loublier.

Lapplication récupérera toutes vos conversations, livrera tous les nouveaux messages et vous permettra de démarrer de nouveaux chats ou de rechercher vos conversations en cours. Vous aurez également accès à votre profil, ainsi quà certains paramètres de base et à toutes les conversations archivées.

Ces applications noffrent pas exactement les mêmes fonctionnalités que lapplication pour smartphone en ce qui concerne les paramètres, mais répondre aux messages et démarrer de nouveaux chats est le même, juste plus facile et plus rapide car vous avez un écran plus grand et un meilleur clavier.

Une fois que vous avez ouvert lapplication sur votre PC ou Mac, scannez le code QR qui apparaît sur lécran de votre ordinateur à laide de votre smartphone.

Pour ce faire sur iPhone, ouvrez lapplication WhatsApp sur votre appareil, allez dans Paramètres puis WhatsApp Web et la boîte apparaîtra prête à numériser lécran de votre bureau. Sur Android, ouvrez lapplication WhatsApp, accédez à trois points dans le coin supérieur droit et appuyez sur WhatsApp Web.

Vos messages et conversations apparaîtront alors sur lécran de votre ordinateur. Vous pouvez modifier la taille de la fenêtre, ainsi que la réduire si vous le souhaitez. Sur Mac, tous les nouveaux messages apparaîtront en haut à droite de votre écran, comme ils le font avec dautres applications telles que Mail. Sous Windows, ils apparaissent en bas à droite, puis filtrent dans le centre de notifications.

Pour voir votre profil, changer votre statut ou changer votre photo de profil, cliquez sur votre photo en haut de lapplication de bureau. À côté de votre image se trouve le symbole qui vous permettra de démarrer un nouveau chat, tandis que la petite flèche à côté du nouveau symbole de chat fera apparaître un menu déroulant.

Le menu déroulant est également lendroit où vous trouverez vos conversations archivées, une autre façon daccéder à votre profil et à votre statut, ainsi que la possibilité de démarrer un nouveau groupe. Les paramètres se trouvent également dans ce menu, comprenant laccès à tous les contacts bloqués et les préférences de notification, y compris lactivation ou la désactivation du son, ainsi que le choix dafficher ou non les aperçus.

Le survol de chaque conversation individuelle dans lécran principal fera également apparaître une petite flèche pour cette discussion particulière, offrant quelques options supplémentaires. Vous pouvez archiver un chat, le désactiver, le supprimer ou le marquer comme non lu à partir dici.

Il y a aussi plus doptions dans chaque chat individuel. En haut à gauche dun chat particulier, vous verrez leur nom et la dernière fois quils ont été en ligne sils ont activé cette fonctionnalité. En haut à droite, il y a le symbole dun trombone pour attacher nimporte quel support, ainsi quune autre petite flèche qui fait apparaître un autre menu déroulant.

Dans ce menu, vous pouvez sélectionner des messages dans ce chat particulier, désactiver le chat, leffacer et supprimer ce chat particulier, ainsi que voir les informations de contact de cette personne. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la barre en haut du chat et vous aurez la possibilité de supprimer le chat, ainsi que de voir les informations du contact.

Les émojis sont également disponibles sur lapplication de bureau WhatsApp. Vous les trouverez au même endroit que vous le feriez sur lapplication pour smartphone, sur le côté de la boîte où vous tapez un nouveau message.