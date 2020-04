Chiffrement de bout en bout WhatsApp: quest-ce que cela signifie?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

WhatsApp dispose dun cryptage de bout en bout. Mais quest-ce que cela signifie et quel impact cela a-t-il sur vous?

La dernière version du client de messagerie appartenant à Facebook garantit désormais que tous les messages, photos, vidéos, fichiers et appels sont complètement sécurisés pour ses deux milliards dutilisateurs (quelle que soit la plate-forme quils utilisent).

Cela signifie que seul lexpéditeur et le destinataire dun message donné pourront voir le contenu dudit message. Même WhatsApp naura pas accès au contenu du message.

Le chiffrement de bout en bout ne change pas la façon dont vous utilisez régulièrement WhatsApp, mais il sera plus difficile pour WhatsApp de permettre aux forces de lordre, aux gouvernements et aux autres autorités daccéder à vos communications privées, même sils ont un mandat.

Cest au moins en partie la raison pour laquelle certains gouvernements - dont le ministre britannique de lIntérieur - se sont plaints de la sécurité. Cependant, il y a une raison à cela parce que les criminels et les terroristes peuvent potentiellement se cacher derrière la sécurité offerte par des services cryptés comme WhatsApp.

Théoriquement, WhatsApp est désormais lun des moyens les plus sûrs de converser électroniquement avec des personnes à travers le monde et diverses plates-formes.

Le chiffrement de bout en bout est fondamentalement une méthode de communication sécurisée. Le déploiement de WhatsApp du chiffrement de bout en bout empêche les cybercriminels, les pirates, les télécommunications et même les gouvernements daccéder aux messages que vous avez envoyés à dautres utilisateurs de WhatsApp. Lidée derrière le chiffrement de bout en bout est que vos messages, supports et appels sont désormais protégés contre les mauvaises mains.

Voici comment WhatsApp lexplique:

"De nombreuses applications de messagerie ne chiffrent que les messages entre vous et elles, mais le chiffrement de bout en bout de WhatsApp garantit que seuls vous et la personne avec qui vous communiquez pouvez lire ce qui est envoyé, et personne entre les deux, pas même WhatsApp. Cest parce que votre les messages sont sécurisés par un verrou, et seul le destinataire et vous disposez de la clé spéciale nécessaire pour les déverrouiller et les lire. Pour plus de protection, chaque message que vous envoyez possède son propre verrou et sa propre clé. "

WhatsApp crypte les messages texte depuis 2014 et a passé deux ans à faire équipe avec le groupe de logiciels à but non lucratif Open Whisper Systems afin doffrir un cryptage de bout en bout sur lensemble du service.

Jan Koum, PDG et cofondateur de WhatsApp, a déclaré dans un article de blog quil pensait que les gens méritaient la sécurité et la confiance nécessaires pour parler de leurs informations sensibles. Il fait donc ce quil peut pour garder "les informations des gens hors de portée des pirates informatiques et des cybercriminels". Il a également déclaré quil pensait personnellement que la communication privée des personnes devait être protégée:

"Le désir de protéger la communication privée des gens est lune des croyances fondamentales que nous avons à WhatsApp, et pour moi, cest personnel. Jai grandi en URSS sous le régime communiste et le fait que les gens ne pouvaient pas parler librement est lune des raisons ma famille a déménagé aux États-Unis. "

Gardez à lesprit que WhatsApp nest plus en mesure de transmettre les données de messagerie, même si les autorités demandent un accès, mais malgré la force du cryptage, il nest pas impossible pour les autres dy accéder.