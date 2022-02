Comment obtenir 25% de réduction sur Just Eat avec Vodafone

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vodafone offre à ses clients mobiles de belles récompenses, si vous savez où les trouver. Son programme de fidélité VeryMe propose différentes récompenses chaque semaine, ainsi que des chances de gagner différentes choses.

Les récompenses précédentes comprenaient une carte Thortful gratuite lorsque vous payez les frais de port, la chance de gagner un bon TK Maxx et Homesense et la possibilité de réclamer un petit café Costa pour 1 £, parmi beaucoup d'autres.

L'une des offres les plus intéressantes est peut-être les 25% de réduction sur toute commande sur Just Eat. Du 11 février au 17 mars 2022, les 40 000 premiers clients Vodafone peuvent bénéficier de 25 % de réduction via VeryMe chaque semaine.

Voici comment.

Pour réclamer les 25% de réduction sur toute commande Just Eat, vous devez obtenir votre code du programme de fidélité Vodafone VeryMe. Vous ne pouvez réclamer qu'un seul code par semaine et le code n'est valable qu'une heure une fois que vous l'avez, alors suivez les étapes ci-dessous uniquement lorsque vous êtes prêt à commander.

Ouvrez l'application mobile Vodafone (disponible sur l'App Store et Google Play Store) Connectez-vous à votre compte Appuyez sur l'onglet VeryMe en bas de votre écran Appuyez sur la vignette de commande "25 % de réduction sur Just Eat" Appuyez sur Obtenir le code

La remise ne s'applique pas aux frais de livraison et aux frais de service qui sont facturés séparément et vous devrez avoir plus de 18 ans et vivre au Royaume-Uni. Sachez également que certains restaurants appliqueront un minimum de dépenses aux commandes.

N'oubliez pas non plus que ce sont les 40 000 premiers clients, mais si vous manquez une semaine, vous pouvez essayer la semaine suivante.

Écrit par Britta O'Boyle.