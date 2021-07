Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Il semble que les opérateurs sans fil souhaitent rejoindre la tendance de laudio spatial.

Verizon a annoncé ce quil appelle « Verizon Adaptive Sound » . Cest une technologie sonore sur laquelle il travaille depuis 2019 qui « produit une expérience surround spatiale brillante quelle que soit la marque de casque, de barre de son ou découteurs que vous utilisez ou lapplication que vous regardez ou écouter".

Verizon Adaptive Sound fait ses débuts sur les téléphones Motorola. Le Motorola One 5G UW Ace, qui sera lancé le 8 juillet 2021 aux États-Unis, devrait obtenir la fonction audio, et même le Motorola Edge Plus a reçu une mise à jour du micrologiciel qui l aurait ajouté. Verizon Adaptive Sound se trouve dans le menu des paramètres sur les appareils Android pris en charge dans la section son - où vous pouvez jouer avec plusieurs curseurs pour régler les aigus, les basses, lamélioration de la voix et le son surround spatial.

Et, oui, il peut être activé ou désactivé, selon vos préférences.

Verizon insiste vraiment sur le fait que dautres expériences sonores haut de gamme, telles que celles d Apple et de Sony , sont limitées à des appareils coûteux ou à une sélection de contenu, mais pas à Verizon Adaptive Sound. "Nous voulions changer cela", a expliqué un porte-parole de lentreprise dans un communiqué. Verizon Adaptive Sound est en partie un logiciel, en partie une solution basée sur le cloud, a ajouté le porte-parole, sans fournir plus de détails sur la façon dont il se compare aux fonctionnalités audio spatiales rivales.

Tout ce que nous savons jusquà présent, cest que Verizon promet une prise en charge universelle du matériel et des services de streaming et quelle sera dabord destinée aux appareils Motorola. Il sagira finalement dun "portefeuille plus large de nouveaux appareils à lavenir, ainsi que de certains appareils existants" via une mise à jour logicielle en direct.