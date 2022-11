Les courses Uber vous permettront bientôt d'obtenir des points de récompense Avios à utiliser sur des vols.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les personnes qui prendront un Uber au Royaume-Uni à partir de la fin du mois gagneront des points de récompense Avios à utiliser contre des vols British Airways, selon la compagnie aérienne.

Un nouvel accord entre British Airways et Uber signifie que les passagers pourront collecter un point Avios pour chaque livre sterling dépensée lors de leurs déplacements au Royaume-Uni, selon un communiqué. De plus, British Airways offre 250 Avios à toute personne qui relie ses comptes Uber et Executive Club dans le cadre de cette collaboration.

Les Avios peuvent être utilisés pour payer une partie des vols ou pour obtenir des surclassements et même des extras sur des vols existants, British Airways étant loin d'être la seule compagnie aérienne concernée. La déclaration de la compagnie indique qu'Iberia, Aer Lingus, Vueling et Qatar Airways sont également concernées.

Andrew Brem, directeur général d'Uber UK, a déclaré que la société était "ravie de pouvoir aider les utilisateurs d'Uber à collecter des Avios sur chacun de leurs voyages".

Bien que British Airways n'ait pas encore donné de date précise pour la nouvelle intégration de son Executive Club et d'Uber, le communiqué précise qu'elle aura lieu d'ici la fin du mois. Si vous prévoyez des trajets Uber, gardez-les pour la fin du mois !

Écrit par Oliver Haslam.