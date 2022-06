Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Uber a annoncé UberPool en 2014, qui permettait aux utilisateurs de partager des trajets et d'économiser de l'argent lorsqu'ils allaient dans une direction similaire ou empruntaient un itinéraire similaire.

La fonctionnalité a été supprimée lorsque la pandémie mondiale Covid-19 a frappé, car partager une voiture avec des personnes d'autres foyers n'était bien sûr pas recommandé. Uber a cependant réintroduit une version d'UberPool, mais elle a été rebaptisée UberX Share.

Voici tout ce que vous devez savoir sur UberX Share, y compris ce qu'il est et où il est disponible.

UberX Share a été annoncé comme une fonctionnalité le 21 juin 2022 et c'est le redémarrage des trajets partagés après qu'ils aient été mis en pause en 2020. Uber a déclaré avoir "remanié" l'expérience et écouté les commentaires des usagers et des chauffeurs, ainsi que testé le service à travers divers pilotes à travers le monde.

La fonctionnalité UberX Share vous permettra de partager un trajet avec un autre usager allant dans la même direction. Vous bénéficierez d'une remise initiale si vous choisissez UberX Share dans l'application Uber. Vous bénéficierez également d'une réduction pouvant aller jusqu'à 20 % du prix total du trajet si vous êtes jumelé avec un co-voyageur tout au long de votre voyage.

Uber ne vous mettra en relation qu'avec une personne se dirigeant dans votre direction afin d'éviter les retards causés par la prise en charge et la dépose. La société a déclaré avoir conçu UberX Share de manière à ce que vous n'arriviez que huit minutes plus tard que si vous aviez choisi un UberX standard.

En plus de faire économiser de l'argent aux utilisateurs, l'idée d'UberX Share est de contribuer à "réduire la consommation d'essence, les véhicules-miles et les émissions par passager, et de rendre le transport plus abordable", a déclaré Uber.

L'entreprise a également déclaré : "Notre produit de mise en commun est depuis longtemps un favori des usagers, qu'il s'agisse des chants spontanés, de la rencontre de nouveaux amis ou d'autres rencontres fortuites amusantes. Nous pensons qu'UberX Share, et les améliorations que nous avons apportées aux conducteurs et aux usagers, le rendront meilleur que jamais."

De la même manière qu'avec UberPool, vous pourrez sélectionner UberX Share dans la liste des options de voitures disponibles lorsque vous demanderez une course dans l'application Uber, à condition qu'UberX Share soit disponible dans votre pays et votre ville.

Comme vous le feriez normalement en demandant une course, vous devrez entrer votre destination dans l'application Uber et vous obtiendrez alors une liste d'options allant d'UberX et UberX XL à Comfort et UberX Share, si disponible.

Lorsque vous sélectionnez UberX Share, une fenêtre contextuelle vous expliquant son fonctionnement s'affiche. Elle vous indique que vous économisez 20 % si Uber vous trouve un co-commanditaire sur votre trajet. Cette économie ne s'appliquera pas si vous vous retrouvez seul pendant la durée de votre trajet.

Vous réserverez un siège par demande et vous ne devriez pas arriver plus de huit minutes plus tard que si vous aviez choisi un UberX standard.

UberX Share est testé dans plusieurs villes des États-Unis pour commencer, mais Uber a déclaré qu'il prévoyait d'étendre le service à d'autres villes au cours de l'été.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2022 : Date confirmée et premières offres annoncées Par Maggie Tillman · 22 Juin 2022

Pour l'instant, UberX Share est disponible dans les villes suivantes :

New York City

Los Angeles

Chicago

San Francisco

Phoenix

San Diego

Portland

Indianapolis

Pittsburgh

Écrit par Britta O'Boyle.