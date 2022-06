Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Uber Eats élargit la gamme de services dans laquelle vous pouvez commander de manière assez sismique, en ajoutant la possibilité de vous faire livrer des repas à l'échelle nationale aux États-Unis dans une nouvelle mise à jour.

Ce changement signifie qu'une gamme limitée de commerçants dans quelques villes, dont New York et Los Angeles, peuvent désormais emballer et expédier des repas surgelés emballés avec de la glace pour que vous puissiez les réchauffer lorsque vous les recevez.

En fonction de la distance qui vous sépare de ces commerçants, vous devrez probablement attendre cinq à sept jours pour être livré avant de suivre les instructions pour préparer le repas.

Cette option peut s'avérer réconfortante si votre restaurant préféré dans une ville lointaine finit par s'inscrire, bien que les miles aériens sur ce repas puissent être un peu compromis.

Vous devriez pouvoir trouver les restaurants concernés sur la page d'accueil d'Uber Eats, en faisant défiler la page jusqu'à la section "Nationwide Shipping". De là, vous pouvez ajouter des aliments à votre panier et passer à la caisse comme vous le feriez normalement, mais sans vous attendre à une livraison rapide.

D'après ce qu'a dit Uber Eats, c'est Fedex qui se chargera du transport, et vous pourrez donc suivre votre commande grâce à son système de suivi habituel une fois qu'elle sera en route.

Écrit par Max Freeman-Mills.