Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Uber Eats, le service de commande et de livraison de nourriture en ligne, a lancé une fonction de commande groupée et de fractionnement de facture. Désormais, vous pouvez créer un groupe et autoriser vos amis et votre famille à commander dans le même restaurant et à payer leur part de l'onglet directement depuis l'application Uber Eats sur leur téléphone.

Vous n'avez même pas besoin de passer votre téléphone. Voici comment.

Uber Eats

Ouvrez Uber Eats (depuis le Web ou utilisez l' application iOS ou Android ). Accédez au restaurant dans lequel vous souhaitez commander. Sélectionnez les trois points dans le coin supérieur droit de la page. Sélectionnez la commande groupée. À partir de là, vous pouvez inviter des membres du groupe. Pour cela, sélectionnez-les dans les contacts de votre téléphone.

Une fois que vous avez créé une commande groupée, vous pouvez définir une date limite de paiement.

Ceux-ci peuvent être jusqu'à 7 jours à l'avance, afin que chacun ait le temps de passer une commande. Les personnes invitées au groupe recevront chacune un lien de commande par SMS. Ils devront télécharger Uber Eats s'ils ne l'ont pas déjà fait. Chacun peut alors choisir et payer les aliments qu'il souhaite. Une fois que tout le monde a passé des commandes, ils sont ajoutés au panier du groupe. Vous, l'hôte, pouvez ensuite passer à la caisse.

Si vous êtes un patron qui paie pour un repas d'équipe ou quelqu'un qui se sent généreux, Uber Eats donne aux hôtes la possibilité de payer la totalité de la facture tout en fixant des limites de dépenses pour empêcher les gens de commander des articles coûteux. Peu importe qui paie la facture, Uber a déclaré que toute la nourriture des commandes groupées serait livrée en même temps.

Consultez le blog d'Uber Eat pour plus de détails.

Écrit par Maggie Tillman.