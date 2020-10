Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le développeur derrière lapplication de localisation précise what3words a lancé une nouvelle application qui vous permet de commander un Uber à votre emplacement exact en disant simplement trois mots.

Disponible pour iPhone, Apple Watch, smartwatches WearOS et appareils compatibles Alexa, 3WordGo vous oblige simplement à dire à haute voix les trois mots déterminés par le système de localisation what3words. Cela informera ensuite un pilote Uber de votre exactitude à moins de 3 mètres carrés.

Par exemple, ouvrez lapplication sur votre téléphone, votre smartwatch ou via une compétence Alexa et dites "clean.wider.both" et un Uber sera chargé de venir vous chercher directement à côté de Elizabeth Tower - la maison de Big Ben.

Lapplication comprend également sept langues différentes: anglais, allemand, hindi, japonais, espagnol, coréen et chinois. Ainsi, lorsque nous pouvons enfin voyager en toute sécurité, nous pouvons commander des taxis locaux sans connaître nos adresses exactes - juste lidentifiant à trois mots.

"Utiliser la voix est lun des moyens les plus rapides de saisir une adresse what3words, et avec 3WordGo, les utilisateurs peuvent commander un Uber directement depuis leur poignet sans avoir à sortir leur téléphone. Les passagers peuvent être assurés que leur chauffeur les emmènera exactement là où ils en ont besoin. aller - et ils ne finiront pas par payer plus que prévu », a déclaré Josh Wigmore, directeur produit de what3words.

Écrit par Rik Henderson.