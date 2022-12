Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si vous vous êtes connecté à Twitter au cours des deux derniers jours, vous avez peut-être remarqué que certaines photos de profil sur le réseau social sont désormais carrées et non plus circulaires. Depuis que le milliardaire Elon Musk a racheté Twitter, la plateforme a subi de nombreux changements. Vous pourriez avoir du mal à suivre tout ce chaos, franchement. Alors, pour vous aider à comprendre facilement ce dernier changement, Pocket-lint a détaillé tout ce que vous devez savoir. La réponse courte est que Twitter a déployé un Twitter Blue for Business - mais lisez la suite pour en savoir plus.

Certaines photos de profil Twitter sont désormais carrées. Voici pourquoi.

En décembre 2022, Twitter a annoncé le lancement de Twitter Blue for Business. Il est décrit comme un "nouveau programme" qui permet aux entreprises de "distinguer leurs marques et leurs employés clés sur Twitter". Ces comptes afficheront une photo de profil carrée à côté de leur nom d'affichage - plutôt qu'une photo ronde. Cela inclut les organes de presse ainsi que des marques comme Nike. Des entreprises comme Walgreens et Twitter lui-même ont également des photos de profil carrées. Vous pouvez voir un exemple de photo de profil carrée ci-dessus. Si vous utilisez un NFT comme photo de profil, vous pouvez obtenir une photo hexagonale.

Que signifient les coches dorées ?

Les entreprises qui ont souscrit à Twitter Bleu pour entreprises verront apparaître une coche dorée à côté de leur nom d'affichage.

Que signifient les badges situés à côté des coches ?

Les entreprises peuvent désormais offrir aux particuliers, aux entreprises et aux marques qui leur sont affiliées un petit badge représentant la photo de profil de leur entreprise. Ce badge s'affiche à côté de leur coche.

"En créant cette connexion, nous permettons aux entreprises de créer des réseaux au sein de leur propre organisation - sur Twitter. Les entreprises peuvent affilier leurs dirigeants, leurs marques, leurs poignées de soutien, leurs employés ou leurs équipes. Les journalistes, les joueurs d'équipes sportives ou les personnages de films peuvent tous être affiliés. Tout ce que vous voulez, nous l'avons. Chaque affilié sera vérifié et officiellement lié à son identifiant parent sur la base d'une liste fournie par l'entreprise mère. Nous partagerons tout nouveau critère, prix ou processus au fur et à mesure que nous les mettrons à jour", explique Twitter dans un message d'annonce.

Qui peut essayer Twitter Blue for Business ?

Actuellement, Twitter Blue for Business est un projet pilote ouvert à un "groupe restreint d'entreprises". Twitter a déclaré qu'il le proposerait à un plus grand nombre d'entreprises "l'année prochaine".

Écrit par Maggie Tillman.