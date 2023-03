Tout au long de son mandat, court mais chargé, le propriétaire de Twitter, Elon Musk, a laissé les utilisateurs de Twitter décider de certaines des mesures les plus controversées de la plateforme.

Ils ont voté pour la suppression des suspensions permanentes de nombreux négationnistes et extrémistes de Covid, et ont accepté la réintégration de Donald Trump.

Cependant, son dernier sondage pourrait s'avérer être sa perte car, à deux heures de la fin, la Twittersphère vote un "oui" retentissant à sa dernière enquête en ligne, qui demande s'il doit quitter la tête du réseau social.

À l'heure où nous écrivons, plus de 15 millions de votes ont été exprimés et plus de 57 % des personnes interrogées sont d'accord pour qu'il parte.

Cela en a révolté certains, qui estiment que Twitter s'est amélioré depuis qu'il a racheté l'entreprise pour 44 milliards de dollars. Cependant, il y a clairement beaucoup d'utilisateurs qui sont moins enthousiastes à l'égard des changements qu'il a apportés aux multiples plateformes.

Sa dernière initiative a été d'interdire les liens multiples vers d'autres réseaux de médias sociaux, ce qui entraînera la suspension du compte de l'utilisateur, peut-être même de façon permanente. Cette mesure fait suite à la suspension d'un certain nombre de journalistes pour "doxxing", c'est-à-dire pour avoir prétendument révélé les informations relatives à son vol sur leur compte Twitter. Ils ont été réintégrés après un tollé mondial.