Musk veut maintenant porter la limite de Twitter à 4 000 caractères.

(Pocket-lint) - Quand Twitter cessera-t-il d'être Twitter?

Les changements de grande envergure apportés par Elon Musk au réseau social semblent devoir se poursuivre, le "twittos en chef" ayant confirmé son intention de faire passer le nombre maximal de caractères d'un tweet de 280 à 4 000.

Ironiquement, il l'a fait avec un seul mot - "Oui" - qu'il a tweeté en réponse à une question directe sur la rumeur d'augmentation.

Il n'y a pas encore de mention sur la date à laquelle cela pourrait se produire ou si cela sera limité aux membres payants du service Twitter Blue retourné, mais c'est clairement à venir.

Cela signifie que vos futurs flux pourraient bientôt avoir un aspect très différent, puisque certains ou tous les utilisateurs de Twitter pourront publier des diatribes tentaculaires sur chaque élément de son ou de leur petit-déjeuner.

Qui plus est, il se peut que vous ne puissiez pas l'éviter. Nous avons remarqué une forte augmentation des messages de personnes que nous ne suivons pas qui apparaissent dans notre timeline ces derniers temps, ainsi qu'une quantité extraordinaire de publicités. Il est probable que vous receviez des messages plus longs de commentateurs avec lesquels vous pouvez être d'accord ou non, que vous le vouliez ou non.

Nous ne pouvons que nous demander ce que Musk a d'autre dans sa manche pour le réseau qu'il a acheté pour 44 milliards de dollars. S'agit-il encore du réseau pour lequel il a payé si cher ?

Écrit par Rik Henderson.