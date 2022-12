Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Le département de l'inspection des bâtiments de San Francisco enquête sur Twitter après que la société a installé des lits dans ses bureaux pour que les employés puissent travailler plus tard.

Twitter a décidé d'installer des lits dans ses bureaux de San Francisco afin de permettre à ses employés de travailler plus tard. Ainsi, ils n'avaient pas besoin de rentrer chez eux après leur service, ce qui leur permettait probablement aussi de commencer à travailler plus tôt après leur réveil. Les lits sont apparus après que le propriétaire et PDG Elon Musk ait exigé que les employés de Twitter travaillent plus dur que jamais.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Musk a dit aux employés qu'ils devaient travailler plus longtemps et s'engager à vivre une expérience "extrêmement dure" pendant la construction de Twitter 2.0. Résultat : certains employés ont été photographiés en train de dormir sur le sol. Peu après, les lits sont apparus.

Mais comme le souligne le département d'inspection des bâtiments, les bureaux ne sont pas faits pour y dormir.

"Nous devons nous assurer que le bâtiment est utilisé comme prévu", a déclaré Patrick Hannan, directeur de la communication du ministère, dans une déclaration rapportée par Forbes, "Les exigences du code du bâtiment sont différentes pour les bâtiments résidentiels, y compris ceux qui sont utilisés pour des séjours de courte durée".

Les lits eux-mêmes sont constitués de matelas de taille "queen", certains étant placés dans ce que Forbes décrit comme une salle de conférence "sur la base de deux grands moniteurs de téléprésence sur le mur".

Reste à savoir si Musk ou Twitter devront retirer les lits ou obtenir un permis supplémentaire. Mais il s'agit là d'un nouvel exemple de la dérive de Twitter, qui passe d'un problème à l'autre, comme c'est le cas depuis que Musk a pris le contrôle de Twitter à la suite d'un rachat pour 44 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre.

Obtenez le superbe VPN Ivacy pour moins cher avec cette offre de Noël incroyable Par Pocket-lint International Promotion · 24 Décembre 2020 Un VPN peut élargir considérablement vos horizons numériques - profitez de cette offre sur lun des meilleurs du marché.

Écrit par Oliver Haslam.