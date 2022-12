Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La période tumultueuse qu'a connue Elon Musk à la tête de Twitter jusqu'à présent a pris une nouvelle tournure mineure lorsque le nouveau PDG a révélé qu'il s'était rendu au siège d'Apple en Californie pour rencontrer Tim Cook.

Il a déclaré qu'ils avaient visité le siège d'Apple et que Tim Cook avait précisé qu'Apple n'avait en fait jamais envisagé de supprimer Twitter de l'App Store.

Il s'agit en fait d'une réfutation de la version de Musk publiée plus tôt dans la semaine, dans laquelle il affirmait qu'Apple considérait le retrait potentiel de l'App Store comme une menace.

Bonne conversation. Entre autres choses, nous avons résolu le malentendu concernant le retrait potentiel de Twitter de l'App Store. Tim a été clair sur le fait qu'Apple n'a jamais envisagé de le faire - Elon Musk (@elonmusk) 30 novembre 2022

Il a été largement rapporté que Musk n'est pas très enthousiaste à l'idée qu'Apple prélève depuis longtemps 30 % des transactions effectuées par les applications de l'App Store.

On ne sait pas encore si ce problème a été entièrement résolu ou non, mais il semblerait que le dialogue entre les figures de proue de ces grandes entreprises soit désormais un peu plus intense.

Une partie de la doléance générale de Musk tourne actuellement autour du flot d'annonceurs qui ont quitté ou suspendu leur utilisation de Twitter depuis sa prise de contrôle, après le retour de personnalités controversées et extrêmes sur la plateforme.

Il reste à voir si cette réunion contribuera à faire évoluer la situation.

