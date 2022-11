Twitter abandonne ses règles de désinformation COVID-19, quelle sera la prochaine étape ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Twitter a discrètement cessé d'appliquer sa propre politique de désinformation COVID-19, ouvrant potentiellement la porte à des tweets nuisibles sur la pandémie.

Twitter n'a pas officiellement annoncé ce changement de position, mais un document de politique mis à jour sur son site Web a confirmé qu'"à compter du 23 novembre 2022, Twitter n'applique plus la politique de désinformation COVID-19".

Ce commentaire apparaît sous une autre ligne de texte qui suggère que Twitter est conscient de la nature potentiellement destructrice de la désinformation. "Alors que la communauté mondiale affronte ensemble la pandémie de COVID-19, Twitter aide les gens à trouver des informations fiables, à se connecter avec d'autres personnes et à suivre ce qui se passe en temps réel", peut-on lire dans le test.

Twitter et les réseaux sociaux comme lui ont été une source de désinformation dangereuse sur la pandémie COVID-19 depuis son début fin 2019. Allant des affirmations sur comment et où la pandémie a commencé jusqu'aux suggestions selon lesquelles les vaccins sont dangereux et les médicaments pour chevaux pourraient guérir le virus, les fausses informations étaient légion. Des politiques comme celle que Twitter ne suit plus ont été appliquées par de multiples entreprises pour tenter de faire en sorte que ces fausses informations ne puissent pas se propager aussi facilement.

Le revirement de la politique de Twitter en matière de fausses informations intervient alors que l'entreprise continue de réintégrer des comptes interdits à la demande du propriétaire et PDG Elon Musk et de ses abonnés à Twitter. Sans aucune indication sur les comptes qui ont été rétablis, ni sur la raison pour laquelle ils avaient été bannis, il est possible que les fausses informations COVID-19 fassent leur retour sur un réseau social encore sous le choc de l'échec de Twitter Blue de Musk et du lancement d'une vérification payante.

Twitter Blue devant faire l'objet d'une nouvelle tentative de lancement, quelle sera la prochaine étape pour le réseau social assiégé ? La nouvelle querelle de Musk avec Twitter pourrait entraîner le retrait de l'application de l'App Store, alors qu'il affirme que les inscriptions n'ont jamais été aussi nombreuses.

