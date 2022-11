Elon Musk affirme que les inscriptions à Twitter atteignent un niveau record malgré le chaos.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elon Musk, propriétaire et PDG de Twitter, affirme que le nombre d'inscriptions au réseau social n'a jamais été aussi élevé, malgré les inquiétudes persistantes quant à son avenir.

La première action de Musk en tant que propriétaire de Twitter a été de licencier environ la moitié du personnel de l'entreprise. Cette décision a maintenant laissé Twitter essayer d'embaucher, et c'est ce fait qui donne le coup d'envoi d'un jeu de diapositives que Musk a récemment partagé avec les employés. Il l'a ensuite partagé avec nous tous, en montrant un graphique qui indique que "les inscriptions de nouveaux utilisateurs n'ont jamais été aussi nombreuses".

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Cette diapositive poursuit en disant que Twitter enregistre actuellement une moyenne de plus de deux millions de nouveaux utilisateurs par jour au cours des sept derniers jours. Ce chiffre représenterait une augmentation de 66 % par rapport à la même semaine de l'année dernière.

Le diaporama contient d'autres chiffres importants à partager, notamment le fait que Twitter enregistre actuellement une moyenne de plus de huit milliards de minutes actives par jour, soit une augmentation de 30 % par rapport à l'année précédente.

Diapositives de mon exposé sur la société Twitter pic.twitter.com/8LLXrwylta- Elon Musk (@elonmusk) 27 novembre 2022

La statistique la plus intéressante est sans doute l'affirmation selon laquelle "les impressions de discours haineux sont plus faibles" qu'avant l'arrivée de Musk. La prolifération des discours haineux est un phénomène qui en préoccupe plus d'un, compte tenu de la position de Musk sur la "liberté d'expression" et de sa volonté d'autoriser le retour sur Twitter de contrevenants très médiatisés et précédemment bannis.

M. Musk admet au moins qu'il s'est trompé lors du lancement des nouvelles coches vérifiées de Twitter Blue. Une diapositive montre que le nombre de personnes et d'entreprises dont l'identité a été usurpée a effectivement augmenté après le lancement de Twitter Blue, mais ajoute qu'il a rapidement diminué. Probablement parce que la fonction d'abonnement a été supprimée en attendant d'être repensée.

Qu'est-ce que le Pocket-lint daily et comment l'obtenir gratuitement ? Par Stuart Miles · 2 Février 2022 Pocket-lint daily est une newsletter technique quotidienne organisée par Stuart Miles, fondateur de Pocket-lint. Découvrez comment l'obtenir chaque

Écrit par Oliver Haslam.