Elon Musk répare les fils de discussion interminables sur Twitter.

(Pocket-lint) - Elon Musk, PDG et propriétaire de Twitter, a déclaré qu'il travaillait sur un moyen de faciliter la rédaction et la lecture de contenus longs sur le réseau social.

Cette initiative devrait mettre un terme aux tempêtes de tweets de plus en plus longues, les gens essayant de trouver des moyens de publier des contenus plus longs sur Twitter malgré la limite de 280 caractères. Bien qu'il s'agisse d'une amélioration considérable par rapport à la limite initiale de 140 caractères, les tweets restent parfois trop restrictifs et les gens ont souvent recours à la publication d'un tweet après l'autre, créant ainsi de grands fils de discussion.

À la suite d'un fil de 82 tweets particulièrement flagrant, on a demandé à M. Musk s'il pouvait améliorer le fonctionnement de la lecture et de l'écriture de contenus longs sur Twitter. M. Musk a confirmé qu'il "travaillait sur ce sujet ce soir", bien que l'on ne sache pas exactement ce qu'il a l'intention de proposer comme solution. Il a tweeté séparément que la "possibilité de faire de longs tweets [était] bientôt disponible".

Twitter s'efforce de faire en sorte que Tweet composer se développe automatiquement en un fil de discussion lorsque le nombre de caractères s'approche de la limite de 280 caractères https://t.co/nigChFZ2Yn- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 17 novembre 2022

Jane Manchun Wong, ingénieure et observatrice de Twitter, pense que Musk et Twitter travaillent sur un nouveau compositeur de Tweet qui "s'étendrait automatiquement en un fil" lorsque cela est nécessaire, bien qu'il ne soit pas immédiatement évident de savoir comment cela résout le problème des fils énormes.

Si Twitter apporte des modifications au contenu de longue durée, il est possible que cela signifie qu'une autre fonctionnalité se trouve derrière son mur payant Twitter Blue. Il semble également peu probable que les applications tierces gèrent le changement avec élégance, surtout si les équipes API de Twitter ont été touchées par les récents licenciements.

Écrit par Oliver Haslam.