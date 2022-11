Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les marques Android qui tweetent sur leurs produits tout en utilisant des iPhones ont longtemps été une source d'amusement, mais ce phénomène est en train de disparaître et nous en sommes tristes.

C'est une histoire (presque) vieille comme le monde. Une marque Android ou l'un de ses "ambassadeurs de marque" tweete quelque chose à propos d'un nouveau téléphone, mais tout le monde se rend compte qu'il a été envoyé en utilisant la concurrence - un iPhone. Des célébrités comme Gal Gadot ont fait les frais de Twitter en montrant de quel appareil un tweet avait été envoyé, et même Google et Samsung sont connus pour avoir tweeté depuis un iPhone ici et là. Mais comme c'est souvent le cas sur Twitter depuis qu'Elon Musk en a pris les rênes, la fête touche à sa fin.

Musk a annoncé lundi que la source d'un tweet allait bientôt disparaître pour de bon, laissant les gens sans aucun moyen de savoir si les gens ont utilisé un iPhone, un téléphone Android, le web ou une application tierce pour envoyer leurs tweets. Twitter a précédemment déclaré que les étiquettes de source étaient destinées à "vous aider à mieux comprendre comment un tweet a été publié". Mais Musk estime que c'est un "gaspillage d'espace d'écran et de calcul" et que le système va donc être mis au rebut.

Célébrités du monde entier, réjouissez-vous.

Gal Gadot avec la publicité Huawei... tweetée depuis un iPhone. Niceeeee pic.twitter.com/aEKJVwoyBL- Marques Brownlee (@MKBHD) 24 avril 2018

Nous ne savons pas encore quand Musk fera disparaître les étiquettes - elles étaient toujours présentes au moment de la rédaction de cet article - mais ce sera la fin d'une époque quand ce sera le cas. Pourtant, nous n'imaginons pas que de nombreuses agences de publicité verseront trop de larmes lorsque cela se produira.

Écrit par Oliver Haslam.