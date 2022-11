Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Il se passe beaucoup de choses avec Twitter en ce moment. Elon Musk en a pris le contrôle, a licencié des milliers d'employés et procède à des changements (et à des retours en arrière) sur une base quasi quotidienne. C'est le chaos pur, honnêtement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ce qui se passe chez Twitter pour quelque raison que ce soit, vous pouvez simplement choisir d'utiliser une autre plateforme à la place.

Les meilleures alternatives à Twitter

Voici trois alternatives uniques à Twitter. Nous ne nous contentons pas de répertorier les réseaux sociaux les plus populaires. Nous avons en fait trouvé différents sites qui ont une expérience ou une ambiance très proche de Twitter.

Mastodon

Site web : https://mastodon.social

https://mastodon.social Apple App Store : Application Mastodon

Application Mastodon Google Play Store : Application Mastodon

Mastodon est un site de médias sociaux gratuit qui fonctionne à peu près comme Twitter. Vous pouvez publier des "toots" (plutôt que des tweets), suivre d'autres utilisateurs et des marques, ainsi que favoriser (aimer) et booster (retweeter) des messages. Il s'agit d'une plateforme de réseau social décentralisée à code source ouvert. Elle a été créée par Eugen Rochko, le PDG et seul employé de l'organisation à but non lucratif Mastodon gGmbH.

En étant décentralisé, il permet aux utilisateurs de créer, d'héberger et de modérer leurs propres communautés, ou "instances", qui peuvent communiquer entre elles grâce à un système appelé Fediverse.

Parmi les instances populaires, citons PeerTube pour les vidéos, Funkwhale pour la musique, PixelFed pour les photos et NextCloud pour les fichiers. L'exemple le plus célèbre de Mastodon est peut-être Truth Social, alias "le réseau social" de l'ancien président américain Donald Trump. Il n'existe pas d'espace Mastodon commun pour tout le monde, comme c'est le cas pour Twitter. Vous devez donc vous inscrire à une instance Mastodon spécifique, qui peut être basée sur un emplacement géographique, un sujet ou autre. Vous pouvez vous inscrire à autant d'instances que vous le souhaitez et quitter ou changer d'instance à tout moment.

Et vous pouvez suivre des personnes sur plusieurs instances, de sorte que le fait d'en choisir une ne vous empêche pas de communiquer avec celles qui sont sur d'autres instances.

CounterSocial

Site Web : https://counter.social

https://counter.social Apple App Store : Application CounterSocial

Application CounterSocial Google Play Store : Application CounterSocial

CounterSocial a été lancé en novembre 2017, avec son infrastructure basée sur le code open-source de Mastodon (une autre plateforme que nous avons recommandée). CounterSocial est unique car il a une politique de tolérance zéro contre les trolls, les robots de spam, les campagnes de désinformation, le harcèlement et l'influence politique étrangère. Le pseudo hacktiviste connu sous le nom de "The Jester" a créé CounterSocial parce qu'il prétendait en avoir assez de la désinformation - il a donc développé un réseau social contrôlé ou muré où tout cela pouvait être modéré.

En août 2022, le site compte environ 100 000 utilisateurs et, selon son fondateur, il continue de connaître une croissance régulière.

Alors, qu'est-ce qui le rend semblable à Twitter ? Si vous avez déjà utilisé Tweetdeck, l'interface en colonnes de CounterSocial sera immédiatement reconnaissable. Vous pouvez supprimer, réorganiser ou créer des colonnes, et celles-ci peuvent être basées sur des hashtags, des listes d'utilisateurs et des sujets. Si vous êtes un utilisateur gratuit, vous pouvez suivre, aimer, partager et commenter les messages et les réponses. Vous devrez payer pour un compte pro (5 $ par mois) afin d'accéder à d'autres fonctionnalités premium, telles que la modification de votre statut et la possibilité de faire "exploser" vos messages.

Cohost

Site Web : https://cohost.org

Cohost est actuellement en version bêta. Il s'agit d'une plateforme de médias sociaux sans publicité, cofondée par Colin Bayer et Jae Kaplan. Elle a été déployée pour la première fois auprès de certains utilisateurs en février 2022.

Sur Cohosts, les messages sont placés sur une ligne de temps verticale, comme sur Twitter. Mais au lieu d'être alimentés par des algorithmes, les messages sont toujours classés dans l'ordre où ils ont été postés. Le site ressemble à un site de blog classique. Les messages ne sont pas limités en nombre de caractères et il est possible de créer plusieurs pages pour différents thèmes ou projets. Vous pouvez créer une page en copropriété que plusieurs personnes peuvent utiliser, comme pour les podcasts. Co-host propose un abonnement pour déverrouiller des fonctionnalités premium - comme des téléchargements plus importants - et promet de "ne jamais vendre vos données".

Vous n'avez pas besoin d'invitation pour rejoindre Cohost. Mais si vous n'avez pas d'invitation, vous ne pourrez que jeter un coup d'œil et devrez peut-être attendre "un jour ou deux" avant de publier.

Vous voulez d'autres alternatives à Twitter ?

Voici quelques autres options - mais celles-ci sont plus populaires, et il y a de fortes chances que vous les ayez déjà essayées :

Tumblr : Il s'agit plutôt d'un contenu de type blog de longue durée, avec la possibilité de partager des éléments multimédias tels que des photos, des vidéos et des GIF.

LinkedIn : Il s'adresse davantage aux professionnels qui souhaitent créer un réseau, mais il dispose d'un fil d'actualités et permet aux utilisateurs de se suivre et de partager des messages, des photos, des vidéos, des sondages, etc.

Discord : Site de médias sociaux de premier plan comptant plus de 150 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Mais il n'y a pas de fil d'actualité. Il existe des salons de discussion où vous pouvez communiquer par appels vocaux ou vidéo.

Clubhouse: Plus pour les personnes qui aiment Twitter Spaces. Il vous permet d'animer des salons de discussion audio en direct. Clubhouse a gagné en popularité au plus fort de la pandémie.

