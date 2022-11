La balise "officielle" de Twitter est la nouvelle coche bleue, vous ne comprenez pas encore ?

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Si Twitter fait désormais payer les utilisateurs pour une coche bleue, il semble que tous les tweeters "vérifiés" ne soient pas égaux. Pour identifier les comptes qui ont réellement été vérifiés parmi la multitude d'abonnés, ils se verront également attribuer un label "officiel" sur leur profil.

Et, contrairement à la coche bleue, le label "Officiel" ne pourra pas être acheté. Il est réservé aux membres vérifiés d'une certaine catégorie : "Les comptes qui le recevront comprennent les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les grands médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques", a écrit Esther Crawford, de l'équipe chargée des produits en phase initiale de Twitter.

Donc, en gros, "Officiel" est la nouvelle coche bleue. Vous ne comprenez pas ? Vous ne serez pas seul.

Esther Crawford a également précisé que le badge existant ne nécessite plus de vérification - vous pouvez littéralement payer pour en avoir un : "Le nouveau Twitter Blue n'inclut pas de vérification d'identité - il s'agit d'un abonnement payant qui offre une coche bleue et l'accès à certaines fonctionnalités", a-t-elle ajouté.

De nombreuses personnes nous ont demandé comment nous pourrions faire la différence entre les abonnés à @TwitterBlue avec une coche bleue et les comptes vérifiés comme officiels, c'est pourquoi nous introduirons le label "Officiel" sur certains comptes lors du lancement. pic.twitter.com/0p2Ae5nWpO- Esther Crawford (@esthercrawford) 8 novembre 2022

Twitter a déjà perdu quelques grands titulaires de comptes depuis qu'Elon Musk en a pris le contrôle. Par exemple, Stephen Fry avait beau avoir 12 millions de followers et être l'un des tweeters les plus influents depuis les débuts de la plateforme, il a désormais fermé son compte et a décampé chez Mastodon.

Ce phénomène est en partie dû à l'adoption d'un modèle de paiement pour la coche bleue, mais aussi à la manière controversée dont Twitter a réduit ses effectifs à l'arrivée de Musk.

Écrit par Rik Henderson.