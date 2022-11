Le Twitter d'Elon Musk pourrait finir par être payant pour tout le monde

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elon Musk, propriétaire de Twitter, aurait discuté de la possibilité de placer le réseau social derrière un mur payant et cela pourrait encore se produire à l'avenir.

Depuis que Musk a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier, l'entreprise a lancé plusieurs idées pour gagner de l'argent. La dernière en date est la refonte de Twitter Blue, avec vérification, moins de publicités et bien d'autres choses encore, bien qu'elle ait été reportée après les élections de mi-mandat aux États-Unis. Mais ce n'est pas la seule idée de Musk sur la façon de gagner de l'argent avec les utilisateurs de Twitter.

D'après un nouveau rapport, M. Musk et son conseiller David Sacks ont déjà discuté de ce qui pourrait suivre, et la possibilité de mettre l'ensemble du réseau social derrière un mur payant n'est pas à exclure. Le plan consisterait à donner à chacun un accès gratuit à Twitter pendant une durée limitée chaque mois, et à faire payer à tous ceux qui veulent aller au-delà un accès continu.

On ne sait pas exactement combien Twitter ferait payer les gens pour passer derrière le paywall ou si la société se contenterait de réaffecter Twitter Blue, mais il ne semble pas que le changement soit imminent. Comme le note The Verge, ce qui reste de l'équipe de Twitter - environ 3 700 personnes ont été licenciées la semaine dernière - est déjà à pied d'œuvre pour mettre en œuvre les projets de Musk.

Cela ne signifie pas pour autant que Musk et Sacks ne reviendront pas sur l'idée de faire payer Twitter à l'avenir. Certaines personnes commencent déjà à supprimer leurs comptes Twitter depuis l'arrivée de Musk, mais l'éventualité d'un paywall pourrait contribuer à accélérer ce processus.

Écrit par Oliver Haslam.