(Pocket-lint) - L'entrepreneur milliardaire Elon Musk, propriétaire de Tesla, SpaceX, et maintenant Twitter, a dit aux employés de Twitter qu'ils doivent enfermer les badges vérifiés derrière un paywall dans une semaine.

Selon The Verge et Platformer, Musk souhaite que les utilisateurs de Twitter s'abonnent à Twitter Blue pour conserver leurs badges vérifiés. Actuellement, le service, qui coûte 4,99 dollars par mois, offre aux utilisateurs de Twitter des fonctionnalités supplémentaires. Bientôt, il coûtera 19,99 dollars par mois et permettra de vérifier les utilisateurs. Les utilisateurs déjà vérifiés auront 90 jours pour s'abonner, faute de quoi ils perdront leur vérification.

Musk aurait dit aux employés, dimanche, qu'ils avaient jusqu'au 7 novembre pour lancer la fonctionnalité. Dans le cas contraire, ils seraient licenciés. Musk n'a pas confirmé publiquement cet ordre. Mais, dimanche, il a tweeté : "L'ensemble du processus de vérification est en train d'être réorganisé en ce moment même." Cela suggère que les derniers rapports sont vrais, et que les utilisateurs vérifiés devront bientôt payer.

Tout le processus de vérification est en train d'être revu en ce moment - Elon Musk (@elonmusk) 30 octobre 2022

Trois jours après avoir été nommé "Chief Twit", Elon Musk a licencié le PDG de Twitter , s'apprête à annuler les interdictions de séjour et pourrait licencier 75 % du personnel. Chaque jour, il y a un nouveau rapport sur ce que le propriétaire de Twitter a prévu pour le site de médias sociaux. Et Musk lui-même n'a cessé de faire les gros titres, avec des cascades telles que le transport d'un évier dans le siège de Twitter pour que la vente " coule de source " pour tous.

Pocket-lint vous présente les moments forts de cette saga, et plus particulièrement les nouvelles qui pourraient vous affecter le plus. Dans ce cas, payer pour une coche est un énorme changement.

