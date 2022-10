Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elon Musk devrait finaliser l'acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars le 28 octobre, ce qui le placera à la tête de l'un des réseaux sociaux les plus populaires au monde. Il a changé sa bio Twitter en"Chief Twit" et commence à prendre officiellement les rênes de l'entreprise. Il a même apporté un évier dans le siège social pour que tout cela "coule".

Entrée au siège social de Twitter - laissez-le couler ! pic.twitter.com/D68z4K2wq7- Elon Musk (@elonmusk) 26 octobre 2022

Selon le Wall Street Journal et le Washington Post, en prenant les rênes de l'entreprise, il a renvoyé le PDG Parag Agrawal, le directeur financier Ned Segal, et d'autres hauts responsables comme la responsable politique de l'entreprise, Vijaya Gadde, et son avocat général, Sean Edgett. Le New York Times a rapporté qu'"au moins un" cadre a été escorté hors des bureaux de Twitter le 27 octobre. Musk avait publiquement critiqué la direction de Twitter ainsi que M. Agrawal.

L'entrepreneur milliardaire a d'abord proposé de racheter Twitter en avril, avant de mettre l'acquisition "en attente" quelques semaines plus tard. Musk a refusé de faire preuve de diligence raisonnable avant son offre et s'est inquiété du nombre de bots et de faux comptes sur le réseau social. Twitter a suggéré que Musk essayait de se retirer de l'affaire.

Selon Bloomberg, Musk s'est rendu au siège de Twitter pour rencontrer les employés et aurait fait appel à des ingénieurs de Tesla pour "évaluer" le code de Twitter.

Musk veut revenir sur les règles de modération de Twitter et a déclaré qu'il n'était pas favorable à des interdictions permanentes. Il souhaite également"ouvrir le code source" de l'algorithme de Twitter, afin que les utilisateurs puissent mieux comprendre le site. Mais il a également rassuré les annonceurs en leur disant qu'il ne voulait pas que le réseau social devienne un "enfer où tout peut être dit sans conséquence". Il a également déclaré que Twitter devait être "la plateforme publicitaire la plus respectée au monde" et a évoqué la possibilité d'en faire une application de type WeChat ou une "application tout court".

Musk va probablement licencier de nombreux employés - jusqu'à 75 % - alors qu'il met en œuvre ces changements radicaux dans l'entreprise et sur la plateforme.

Mise à jour : Bloomberg a rapporté tôt dans la matinée du 28 octobre que Musk envisage de devenir directeur général de Twitter, en remplacement d'Agrawal. Il pourrait éventuellement renoncer à ce rôle à plus long terme. Le rapport indique également que Musk prévoit de "renverser les interdictions de vie", ce qui signifie que Donald J Trump pourrait revenir sur le site avant les élections présidentielles américaines de 2024.

