Twitter pourrait être sur le point de ruiner la meilleure chose à propos des hashtags.

(Pocket-lint) - Twitter travaille sur un nouveau type de hashtag qui n'est pas cliquable, modifiant ainsi le fonctionnement de cette fonctionnalité pour la première fois.

Les hashtags font depuis longtemps partie du mode de fonctionnement de Twitter, permettant aux utilisateurs de cliquer ou d'appuyer dessus et de voir ensuite tous les tweets qui incluent le même tag. Mais cela pourrait être sur le point de changer, le chercheur Jane Manchun Wong ayant découvert que Twitter "travaille sur une expérience" qui ferait en sorte que ces hashtags se comportent comme n'importe quel autre texte - les rendant ainsi impossibles à cliquer.

Twitter travaille sur une expérience où les #hashtags ne seront plus des liens cliquables



(sauf si le tweet contient des hashtags de marque comme #OneTeam et #Periscope que les marques paient pour ajouter une icône à côté des hashtags pendant un certain temps afin de promouvoir des choses)



Je ne sais pas trop à quoi cela sert... pic.twitter.com/DdcYyDVaNM-