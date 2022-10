Les utilisateurs de Twitter peuvent désormais utiliser des GIF, des images et des vidéos dans un même tweet

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - La semaine a été chargée chez Twitter, la plateforme a commencé à tester le bouton d'édition et il semblerait qu'Elon Musk poursuive également son rachat.

Mais ce n'est pas tout, les utilisateurs de Twitter du monde entier pourront désormais combiner des images, des vidéos et des GIF dans un même message.

Qui plus est, cette fonctionnalité n'est pas réservée aux abonnés premium de Twitter Blue, tout le monde peut l'utiliser.

Auparavant, les tweets pouvaient contenir une seule vidéo ou animation GIF ou plusieurs images. Désormais, un seul tweet peut contenir les trois.

whoa, ça marche



maintenant tout le monde peut mélanger des GIFs, des vidéos et des images dans un tweet, disponible sur iOS et Android pic.twitter.com/LVVolAQPZi- Twitter (@Twitter) 5 octobre 2022

Twitter a déclaré dans un billet de blog, "nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons intéressantes d'aider les créateurs à partager davantage et à être vus. Mélanger différents types de contenus visuels dans un seul Tweet permet aux créateurs de s'exprimer au-delà des 280 caractères et leur donne plus de moyens de raconter leur histoire."

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

La nouvelle fonctionnalité est disponible dans les applications Twitter iOS et Android, mais il n'y a pas eu de mention de support de bureau ou de tiers pour le moment.

Les meilleures offres haut débit: MasterCard gratuite de 110 £ avec 67 Mo de BT pour 31,99 £ / m Par Rob Kerr · 30 Janvier 2021 Vous recherchez les meilleures offres haut débit? Vous êtes au bon endroit car nous couvrons le meilleur de BT, Virgin, Sky et plus

Bien sûr, les nouveaux tweets multimédias peuvent être consultés sur toutes les plates-formes, c'est seulement la publication qui est limitée à l'application.

Twitter a également travaillé d'arrache-pied à la mise en œuvre d'une nouvelle façon de regarder des vidéos verticales en plein écran sur la plateforme, mais elle est limitée aux utilisateurs anglophones d'iOS, pour le moment.

Écrit par Luke Baker.