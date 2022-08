Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Twitter devient une application de podcast. Dans le cadre d'un nouveau test avec Twitter Spaces, l'application mobile Twitter vous permettra d'écouter des émissions complètes de podcasts par le biais de listes de lecture sélectionnées en fonction de vos centres d'intérêt. Voici tout ce que vous devez savoir sur cette nouvelle fonctionnalité de l'application - y compris comment trouver et écouter des podcasts sur Twitter.

En août 2022, Twitter a annoncé que son application mobile lançait une version repensée de son onglet Twitter Spaces (situé au centre de la barre de navigation, en bas) qui comprend des émissions complètes de podcasts.

Ouvrez l'application mobile Twitter.

Accédez à l'onglet Twitter Spaces dans la barre de navigation (icône du micro).

Recherchez vos hubs personnalisés de contenu audio, y compris les podcasts.

Tout d'abord, parlons de Twitter Spaces : Il s'agit d'une fonctionnalité et d'une zone de l'application Twitter qui vous permet de tenir des conversations audio en direct (également appelées Espaces). Les espaces sont publics et vous pouvez en rejoindre un en y joignant un lien depuis un tweet ou un message direct ou depuis le haut de votre timeline. (Les espaces en direct mettant en scène un orateur ou un hôte que vous suivez apparaissent en surbrillance violette en haut de votre timeline). Vous pouvez également accéder à l'onglet Espaces pour rechercher des Espaces spécifiques à écouter ou à rejoindre. L'onglet Twitter Spaces est situé directement au centre de la barre de navigation, en bas de l'application. Il comporte une icône de microphone. Touchez-la pour ouvrir Twitter Spaces.

Alors, pourquoi les Espaces Twitter sont-ils importants ? En août 2022, Twitter a remanié les Espaces pour qu'ils s'ouvrent avec des hubs personnalisés (également appelés Spaces hub). Ces hubs sont basés sur vos centres d'intérêt et regroupent du contenu audio sur différents thèmes (actualités, sports, etc.), y compris des podcasts populaires du monde entier. Si vous voyez un podcast qui vous plaît, mettez un pouce en haut ou un pouce en bas pour faire savoir à Twitter que vous l'appréciez. Plus vous le ferez, plus vos hubs seront personnalisés.

Les espaces en direct et à venir se trouvent toujours dans l'onglet Espace, mais plus bas.

Les podcasts "les plus populaires et les plus intéressants" du monde entier.

Les podcasts de Vox font partie de la gamme de lancement.

Dans un billet de blog, Twitter a indiqué que ses nouveaux hubs personnalisés dans Twitter Spaces proposeront les podcasts "les plus populaires et les plus intéressants". Vous pouvez vous attendre à voir les podcasts de Vox parmi ceux que Twitter proposera.

"Nos recherches internes indiquent que 45 % des personnes qui utilisent Twitter aux États-Unis écoutent également des podcasts tous les mois. Nous suggérerons donc automatiquement des podcasts attrayants pour aider les gens à trouver et à écouter facilement les sujets dont ils veulent entendre parler. Par exemple, si une personne interagit régulièrement avec le contenu de Vox sur Twitter, elle verra probablement un podcast de Vox dans un hub d'espace."

Les podcasts sont disponibles dans le cadre d'un test pour certains utilisateurs.

Ils ne sont disponibles qu'en anglais pour le moment.

Non. La possibilité d'écouter des podcasts dans l'application mobile Twitter n'est qu'un test à ce stade. Twitter a déclaré que le test sera étendu à un groupe aléatoire d'utilisateurs à travers le monde, initialement uniquement en anglais.

Écrit par Maggie Tillman.