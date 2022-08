Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Selon un rapport récent, Twitter cherche à améliorer l'expérience de ses espaces, en facilitant la recherche des sujets qui vous intéressent et en proposant un "condensé quotidien".

Dans le cadre de la nouvelle conception et de la refonte de Twitter Spaces, les salles audio seront organisées par thème, ce qui rendra la navigation beaucoup plus simple et permettra d'accéder beaucoup plus facilement aux sujets qui vous intéressent vraiment. Il peut s'agir, par exemple, de sport, de musique ou de technologie (à titre d'exemple).

Grâce à la fonction de "résumé quotidien", Spaces inclurait une liste de programmes que vous pourriez écouter directement. En théorie, cela ressemble beaucoup à la découverte de podcasts.

La nouvelle de cette mise à jour a été annoncée par TechCrunch, qui a pu constater que les nouvelles fonctionnalités étaient testées. Twitter a également confirmé au site qu'il travaillait sur des concepts pour les nouvelles fonctionnalités de Spaces.

À l'heure actuelle, la fonctionnalité est toujours en phase de conceptualisation et Twitter n'a pas dit quand elle serait lancée au public, bien qu'il ait déclaré qu'une annonce officielle serait faite à un moment donné dans le futur.

Dans ce contexte, et après avoir placé Twitter Spaces dans son propre onglet au sein de l'application Twitter, il est clair que l'entreprise souhaite lui donner sa propre identité au sein de l'application, mais aussi le rendre plus facile à parcourir.

Dans son état actuel, Twitter Spaces vous donne une longue liste de salles audio disponibles dans lesquelles vous pouvez vous plonger, mais l'organisation est relativement aléatoire, et il peut être très difficile de trouver réellement quelque chose que vous voulez écouter.

Les nouvelles améliorations en cours devraient - à tout le moins - rendre l'expérience moins pénible.

Écrit par Cam Bunton.