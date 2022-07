Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Elon Musk ne veut pas acheter Twitter, selon un nouveau rapport.

Selon le Washington Post, le PDG de Tesla se retire officiellement de l'accord d' achat de Twitter, d'un montant de 44 milliards de dollars. Dans un document déposé en début de semaine auprès de la Securities and Exchange Commission, M. Musk a déclaré qu'il mettait fin à l'accord parce que Twitter est en "violation substantielle" après avoir fait des déclarations "fausses et trompeuses" pendant les négociations.

"Pendant près de deux mois, M. Musk a cherché à obtenir les données et les informations nécessaires pour "faire une évaluation indépendante de la prévalence des faux comptes ou des comptes de spam sur la plateforme de Twitter", a déclaré l'équipe juridique de Musk. "Twitter a échoué ou a refusé de fournir ces informations". N'oubliez pas que, quelques semaines après avoir signé un accord avec Twitter, M. Musk a affirmé que Twitter avait fourni des statistiques trompeuses sur le nombre de robots spammeurs sur sa plateforme. Aujourd'hui, le président du conseil d'administration de Twitter, Bret Taylor, a déclaré que son entreprise allait "engager une action en justice pour faire respecter l'accord de fusion".

On ne sait pas si Musk peut légalement renoncer à son accord en raison de la présence de spams sur Twitter - un point qu'il aurait pu examiner avant de conclure un accord. Twitter semble également être très transparent sur cette question. En juin, Twitter a même donné à Musk la possibilité d'analyser les tweets, et a récemment annoncé qu' il bloquait plus d'un million de comptes de spam par jour.

Néanmoins, M. Musk pense que Twitter n'a pas respecté son accord - et pour couronner le tout, Twitter a récemment licencié deux cadres supérieurs et a instauré un gel des embauches.

M. Musk doit néanmoins prouver que Twitter a violé son accord, car il ne peut pas simplement retirer l'accord signé quand bon lui semble. Twitter voudra probablement conserver l'accord, car il offre à ses actionnaires 54,20 dollars par action, contre 36,81 dollars à la clôture aujourd'hui. (Twitter et Musk devront plaider leur cause devant un juge, qui décidera en dernier ressort s'il y a eu violation de l'accord. Pocket-lint vous tiendra au courant de la dernière décision.

Twitter est toujours confiant dans la poursuite de l'opération. Lors d'une réunion interne, comme le rapporte Bloomberg, un cadre supérieur de Twitter a déclaré aux employés que l'opération se déroulait normalement.

C'est la semaine du jeu vidéo en association avec Nvidia GeForce RTX. Par Rik Henderson · 10 Peut 2022 La PC Gaming Week en association avec Nvidia GeForce RTX se déroule toute cette semaine sur Pocket-lint.

Écrit par Maggie Tillman.