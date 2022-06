Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Twitter veut que les développeurs s'enthousiasment à nouveau pour sa plateforme.

L'entreprise a annoncé le retour de Chirp, une conférence de développeurs organisée pour la première fois en 2010, mais annulée à plusieurs reprises par la suite. L'absence de conférence annuelle des développeurs, que tous les géants de la technologie organisent au printemps et en été, a souvent été considérée comme un énorme faux pas de la part de l'entreprise de médias sociaux et a peut-être contribué à envenimer ses relations déjà difficiles avec les développeurs.

Mais Twitter semble désormais prêt à réparer tous les torts. Voici ce que vous devez savoir sur Chirp, y compris quand et comment vous pourrez le regarder en ligne.

Twitter Chirp est la conférence des développeurs de Twitter. Elle a eu lieu pour la première fois il y a 12 ans. Mais la dernière fois que l'entreprise a organisé une conférence de développeurs en direct remonte à 2015, et la conférence s'appelait Twitter Flight. Chirp se tiendra en personne à San Francisco, en Californie, et elle sera diffusée en direct en ligne pour que chacun puisse la regarder à sa guise.

L'inscription à Chirp sera bientôt ouverte - sur le site Web des développeurs de Twitter.

Twitter n'a pas encore annoncé la date de Chirp, mais il vous encourage à vous inscrire(ici) pour être le premier à connaître toutes les mises à jour de Chirp, notamment les rappels d'inscription et les détails sur la conférence.

Twitter a indiqué qu'il prévoyait de diffuser en direct la keynote et de mettre en ligne toutes les sessions après l'événement. Pocket-lint intégrera la vidéo du live-stream ici dès qu'elle sera disponible.

La conférence comprendra une keynote à laquelle les consommateurs et les développeurs pourront assister. Elle comprendra également des sessions techniques et des opportunités pour les participants en personne de rencontrer l'équipe de la plate-forme pour développeurs Twitter et de poser des questions. Parallèlement, les groupes de rencontre de la communauté organiseront des événements régionaux à la suite de Chirp. Par le biais d'un espace Twitter, la société a également annoncé un défi pour les développeurs avec des prix d'une valeur de 520 000 $.

Dans un billet de blog, Twitter a expliqué pourquoi il ramène Chirp et ce que cela signifie pour la communauté des développeurs :

"Chez Twitter, nous nous engageons à mettre en place des moyens pour que les développeurs améliorent l'expérience de Twitter, en favorisant les connexions communautaires, en inspirant des conversations et en donnant aux développeurs les moyens de faire la différence.... Dans ce cadre, nous annonçons un certain nombre d'initiatives, notamment le retour de la conférence des développeurs Chirp, qui permet aux développeurs de rencontrer notre équipe et d'autres membres de la communauté, dans la vie réelle et en ligne ; le lancement du Chirp Developer Challenge pour inspirer et récompenser l'innovation ; et des mises à jour de notre site web pour les développeurs afin d'aider la communauté à continuer à se développer avec notre plate-forme".

Twitter présentera probablement en avant-première les nouvelles fonctionnalités qu'il prépare et discutera des changements à venir dans son application. Il sera intéressant de voir s'il s'ouvre davantage aux développeurs tiers, car cela pourrait débloquer un tas de nouvelles expériences et de nouveaux cas d'utilisation pour Twitter. L'entreprise n'a pas dit exactement ce qu'elle allait aborder lors de la keynote, mais un rapide coup d'œil à notre hub Twitter montre qu'elle teste actuellement un certain nombre de fonctionnalités, y compris les notes de blog longue durée récemment annoncées, donc peut-être que certaines d'entre elles auront un peu de temps sur scène à Chirp.

Écrit par Maggie Tillman.