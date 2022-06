Comment utiliser les nouveaux outils de reporting de Twitter

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Twitter a introduit de nouveaux outils de signalement afin que les utilisateurs puissent facilement signaler les tweets nuisibles. L'idée est de permettre aux utilisateurs de Twitter de signaler plus facilement les éléments susceptibles de poser problème.

Jusqu'à présent, il était un peu difficile de signaler les Tweets problématiques. Les utilisateurs devaient se frayer un chemin à travers un certain nombre de menus maladroits qui étaient souvent déroutants et peu utiles.

En décembre 2021, Twitter a révélé qu'il s'efforçait d'améliorer cette expérience, car il était conscient de la frustration des utilisateurs. L'entreprise reçoit des millions de rapports sur toutes sortes de Tweets, du spam aux discours haineux, en passant par la désinformation et tout ce qui se trouve entre les deux. Il est donc important de s'assurer que le système fonctionne pour tout le monde.

Après quelques tests limités auprès des utilisateurs, Twitter est désormais prêt à déployer le nouveau processus de signalement simplifié auprès d'un plus grand nombre de personnes.

La procédure de signalement des tweets a été remaniée pour adopter une approche plus "axée sur les symptômes". En d'autres termes, lorsque vous cliquez pour signaler un tweet, vous êtes invité à sélectionner plusieurs options pour expliquer pourquoi le tweet pose problème.

La première chose à faire est de trouver les trois points à côté d'un Tweet et de les sélectionner, puis de cliquer pour signaler ce Tweet.

Il vous sera ensuite demandé de sélectionner :

Qui est concerné par le rapport - c'est-à-dire que le Tweet a un impact sur vous, quelqu'un d'autre, un groupe de personnes ou plus ?

Le problème - s'agit-il d'un message haineux, de harcèlement, de spam, de contenu perturbant ou autre ? Ici aussi, vous pouvez sélectionner plusieurs options

Comment le Tweet cause le problème - choisissez des options pour décrire pourquoi le Tweet est un problème, par exemple, utiliser des insultes, répandre la peur, envoyer des images graphiques, diffuser de fausses informations.

Envoyez ensuite le rapport.

Ce processus de signalement est davantage axé sur ce qui s'est passé et sur les personnes concernées, de sorte qu'il est plus facile de signaler les problèmes de manière utile. Twitter indique qu'au cours des tests, ce nouveau processus de signalement a entraîné une augmentation de 50 % des "rapports exploitables", de sorte que vos rapports ont plus de chances de déboucher sur une action.

En plus de signaler des Tweets spécifiques, vous pouvez également signaler un compte Twitter dans son ensemble. Pour ce faire, rendez-vous sur le profil du compte en question, cliquez sur l'icône à trois points et sélectionnez "Signaler". Suivez les étapes et vous aurez la possibilité de sélectionner les Tweets du compte qui démontrent le problème.

Une fois que vous aurez soumis un rapport, Twitter l'examinera et déterminera s'il enfreint les politiques de l'entreprise. Si c'est le cas, il peut prendre des mesures allant de l'envoi d'un avertissement au bannissement du compte de Twitter. Si Twitter prend des mesures, vous recevrez un message vous informant de ce qui s'est passé.

Écrit par Adrian Willings.