(Pocket-lint) - Malgré tout le chaos qui entoure Twitter en ce moment, l'entreprise continue à effectuer des tests de produits. Par exemple, la société a annoncé un test limité pour une nouvelle fonctionnalité appelée Twitter Circle.

Twitter Circle vous permet d'ajouter jusqu'à 150 personnes à un cercle, qu'il s'agisse de followers ou de non-followers. Ensuite, lorsque vous voulez envoyer un tweet sans le partager avec tout le monde, vous pouvez plonger dans le menu Choisir l'audience et choisir Twitter Circle au lieu de Tout le monde pendant la rédaction de votre tweet. La possibilité de limiter le nombre de personnes qui voient vos publications est disponible depuis longtemps sur d'autres réseaux sociaux, notamment Facebook. Il s'agit en fait d'une fonction de confidentialité. Elle permet aux membres de votre cercle de voir les tweets que vous publiez, mais elle empêche également les membres de votre cercle de retweeter vos tweets.

Certains tweets sont destinés à tout le monde et d'autres sont réservés aux personnes que vous avez choisies.



Nous testons actuellement Twitter Circle, qui vous permet d'ajouter jusqu'à 150 personnes qui peuvent voir vos Tweets lorsque vous souhaitez partager avec un public plus restreint.



Certains d'entre vous peuvent créer leur propre cercle Twitter à partir d'aujourd'hui ! pic.twitter.com/nLaTG8qctp- Twitter Safety (@TwitterSafety) 3 mai 2022

Les personnes de votre cercle peuvent toujours faire une capture d'écran de votre tweet, bien sûr, et le partager ailleurs. Veuillez donc garder cela à l'esprit si vous voulez essayer Twitter Circle. Cette fonctionnalité est en développement depuis au moins l'année dernière, mais à l'époque, elle s'appelait "Trusted Friends" ou "Flock" et d'autres marques. Maintenant, c'est Twitter Circle, et pour le moment, vous ne pouvez créer qu'un seul cercle, et seule la personne qui le crée peut voir qui en fait partie. Si vous êtes dans un cercle, vous ne pouvez pas vous en retirer, mais vous pouvez toujours mettre en sourdine un tweet ou un fil de discussion si vous ne voulez pas le voir.

Twitter a indiqué qu'il testait Twitter Circle sur iOS, Android et le Web.

Écrit par Maggie Tillman.