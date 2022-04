C'est officiel : Elon Musk va acheter Twitter pour 44 milliards de dollars.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a accepté l'offre d'achat de l'entrepreneur technologique et milliardaire Elon Musk pour 44 milliards de dollars.

Twitter a annoncé que Musk a acheté Twitter à 54,20 dollars par action, soit le même prix que celui mentionné dans son offre initiale du 14 avril 2022. Dans un communiqué de presse publié lundi, Musk a déclaré vouloir rendre le réseau social meilleur que jamais en "améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant les algorithmes open source pour accroître la confiance, en vainquant les robots spammeurs et en authentifiant tous les humains".

M. Musk a également présenté son plan de financement de l'opération dans un document déposé auprès de la SEC la semaine dernière, en précisant qu'il s'agissait de 25,5 milliards de dollars de prêts et de 21 milliards de dollars de fonds propres.

On ne sait toujours pas quels changements Musk va mettre en œuvre chez Twitter. Lorsque M. Musk a proposé pour la première fois d'acheter Twitter au début du mois, il a révélé qu'il avait acheté une participation de 9,2 % dans l'entreprise, ce qui faisait de lui le plus grand actionnaire individuel de Twitter à l'époque. Puis, après avoir dévoilé sa participation, il a sondé les utilisateurs de Twitter au sujet d'un bouton "éditer", mais Twitter était déjà en train de développer une telle fonctionnalité.

Elon Musk a également critiqué la modération sur Twitter. Lors de TED 2022, il a déclaré qu'il pensait que "le risque civilisationnel est d'autant plus faible que nous pouvons accroître la confiance dans Twitter en tant que plateforme publique". Et dans sa déclaration de lundi, Musk a noté : "La liberté d'expression est le fondement d'une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues les questions vitales pour l'avenir de l'humanité".

Cependant, malgré les inquiétudes concernant la direction que prendra Twitter désormais, le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a fait l'éloge de l'opération dans le communiqué. "Twitter a un objectif et une pertinence qui ont un impact sur le monde entier", a déclaré Agrawal. "Profondément fiers de nos équipes et inspirés par le travail qui n'a jamais été aussi important".

Meilleures applications iPad: le guide ultime Par Maggie Tillman · 25 Avril 2022

Écrit par Maggie Tillman.