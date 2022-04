Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Vous souvenez-vous de l'époque où vous définissiez votre statut sur un réseau social ou une messagerie telle qu'AIM ? Eh bien, Twitter essaie de recréer cette expérience, avec une nouvelle fonction "Vibe" qu'il serait en train de développer.

La chercheuse d'applications Jane Manchun Wong, qui fouille régulièrement dans les codes des applications pour découvrir des fonctionnalités non divulguées, a découvert que Twitter travaille sur une fonctionnalité appelée VIbe. Il s'agirait d'une nouvelle façon de définir des mises à jour de statut. Vous serez en mesure de définir votre statut au niveau du profil, mais vous pourrez également les lier à des tweets spécifiques pour montrer à vos followers ce que vous faites à un moment précis.

Wong a tweeté des images de cette fonctionnalité, que Twitter n'a pas encore annoncée, avec ce qui semble être des présélections génériques de statut (manger, conduire, etc.). Il n'est pas clair si vous pourrez écrire vos propres mises à jour.

Twitter travaille sur la fonction "Définir un statut" dans Tweet Composer, nom de code "Vibe"



On peut y voir quelque chose de similaire au statut de l'application Instagram Threads pic.twitter.com/TGXH4uVe8Z- Jane Manchun Wong (@wongmjane) 22 avril 2022

Twitter aurait d'abord testé les mises à jour de statut il y a environ quatre ans, mais il n'a jamais donné suite à cette idée.

Il semble que Twitter essaie de donner à ses utilisateurs de nombreux moyens de s'exprimer au plus près du moment, que ce soit avec des tweets en temps réel, des sessions audio en direct via Spaces, ou maintenant la possibilité de définir votre statut pour montrer votre humeur ou ce que vous faites à un moment donné et même lorsque vous avez envoyé un tweet. Bien sûr, Vibe n'est pas encore en ligne pour tous et n'a pas été confirmé ; il n'y a eu que des fuites jusqu'à présent.

Écrit par Maggie Tillman.