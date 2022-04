La fonction de modification de Twitter pourrait conserver toutes les versions précédentes d'un tweet.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a récemment révélé qu' il développait un bouton de modification ou un moyen pour les utilisateurs de modifier leurs tweets existants. On ne sait pas encore très bien à quoi cela ressemblera et comment cela fonctionnera techniquement lorsqu'il sera opérationnel, mais deux chercheurs en applications, qui fouillent régulièrement dans les versions bêta et le code pour trouver des fonctionnalités inédites, ont trouvé des preuves que Twitter envisage de garder une trace de l'historique des modifications d'un tweet.

Dans un tweet publié ce week-end, Jane Manchun Wong, chercheuse en applications, affirme que la prochaine fonction de modification de Twitter semble avoir une qualité "immuable". Cela signifie que Twitter peut créer un nouveau tweet lorsque vous modifiez un tweet, et qu'il conservera toutes les versions précédentes du tweet original. "Il semble que l'approche de Twitter en matière d'édition de tweet soit immuable, c'est-à-dire qu'au lieu de modifier le texte du tweet dans le même tweet (même ID), il recrée un nouveau tweet avec le contenu modifié, ainsi que la liste des anciens tweets antérieurs à cette édition", a tweeté Manchun Wong.

Il semble que l'approche de Twitter concernant la modification d'un Tweet soit immuable, car au lieu de modifier le texte du Tweet dans le même Tweet (même ID), il recrée un nouveau Tweet avec le contenu modifié, ainsi que la liste des anciens Tweets avant cette modification - Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 16, 2022

Gardez à l'esprit que Jay Sullivan, vice-président des produits grand public de Twitter, a récemment admis qu'une fonction d'édition était "la plus demandée" depuis de nombreuses années, et que Twitter l'explore depuis l'année dernière. Mais en l'absence d'éléments tels que des limites de temps, des contrôles et la transparence sur ce qui a été édité, M. Sullivan estime qu'une fonction d'édition "pourrait être utilisée à mauvais escient pour modifier l'enregistrement de la conversation publique".

Un autre chercheur d'applications, Alessandro Paluzzi, a également récemment tweeté des captures d'écran d'une fonction d'édition, révélant comment elle pourrait apparaître aux utilisateurs lorsqu'elle sera lancée. Sur l'une des images, Paluzzi a montré comment une option "Modifier un tweet" pourrait se trouver sous le menu à trois points sur vos tweets. L'écran d'édition ressemble également beaucoup au compositeur de tweet ordinaire, mais il affiche votre tweet et indique "Mise à jour" au lieu de "Tweet".

Il est intéressant de noter que les images de Paluzzi ne montrent pas d'option pour voir l'historique des modifications.

Écrit par Maggie Tillman.