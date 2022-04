Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter teste en donnant aux utilisateurs la possibilité de se retirer de toute conversation sur la plate-forme.

La nouvelle fonctionnalité - Unmention - est actuellement limitée à un certain nombre d'utilisateurs sur la version Web de Twitter, avec la possibilité de laisser une conversation figurant désormais dans les paramètres déroulants de chaque tweet.

Cela signifie que les utilisateurs peuvent éviter les notifications pour les conversations qu'ils n'ont jamais voulu rejoindre, même si la mention existera comme avant.

Cependant, il n'est pas clair quand ou si la fonctionnalité sera disponible pour tous les utilisateurs, ni son calendrier pour atteindre les versions iOS et Android de l'application.

Comme pour tous les tests de cette nature, cependant, nous nous attendons à ce qu'il reste quelques semaines ou quelques mois avant de toucher le grand public.

Ce n'est pas la seule chose que Twitter a en préparation pour améliorer l'expérience utilisateur, après tout.

Tout aussi récemment qu'Elon Musk est devenu le principal actionnaire de la société, il est également devenu clair que Twitter travaille enfin sur une fonction d'édition - ce que les utilisateurs demandent depuis des années.

Cette fonctionnalité "Unmention", cependant, nous l'admettons, est un ajout plus simple qu'un bouton d'édition.

Avec de nombreux utilisateurs souvent marqués dans des fils de discussion et des conversations qui ne les intéressent pas, cela offre un peu plus de contrôle sur ce qui est réellement porté à leur attention.

Parallèlement aux nouvelles mesures de sécurité de Twitter qui permettent aux utilisateurs de signaler plus facilement les utilisateurs et les tweets nuisibles, et il semblerait que beaucoup soit fait pour aider à faire de la plate-forme un endroit plus gérable pour faire défiler.

Cumulez des récompenses et des avantages sur toutes vos cartes existantes avec cette Curve Mastercard Par Pocket-lint International Promotion · 27 Octobre 2021 Ce système génial vous fera gagner du temps et des efforts à chaque fois que vous payez.

Écrit par Conor Allison.