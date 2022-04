Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - C'est presque une blague à ce stade parce que les utilisateurs de Twitter le veulent depuis si longtemps : une fonction d'édition. Mais il semble que la fonctionnalité pourrait arriver bientôt, et ce n'est pas seulement grâce à Elon Musk.

Twitter a annoncé qu'il développait un moyen pour les utilisateurs de modifier les tweets après les avoir publiés. Imaginez que vous avez tweeté quelque chose pour le relire plus tard et découvrir que vous avez publié une erreur. Avec un bouton d'édition, vous pouvez corriger votre erreur, sans avoir à supprimer, re-tweeter et gâcher toutes les réponses et retweets. Twitter prévoit de tester la fonctionnalité auprès des abonnés Blue dans « les prochains mois » .

En 2018 , l'ancien PDG de Twitter, Jack Dorsey, a anéanti tout espoir d'une fonctionnalité d'édition lorsqu'il a noté qu'une telle fonctionnalité pourrait ouvrir la porte aux utilisateurs modifiant la signification d'un tweet après son partage. Deux ans plus tard, il a réitéré ce sentiment, affirmant que Twitter ne publierait « probablement jamais » de fonctionnalité d'édition. Les critiques ont cependant fait valoir que Twitter pourrait toujours afficher un historique des versions modifiées, permettant aux utilisateurs de voir le tweet original dans toute sa splendeur typographique ainsi que la version mise à jour.

Ainsi, la croyance qu'un tweet édité pourrait induire en erreur n'a jamais vraiment tenu la route.

Fait intéressant, lorsque Parag Agrawal est devenu le PDG de Twitter, les marées ont commencé à changer. En fait, le jour du poisson d'avril , le compte officiel de Twitter a déclaré qu'il "travaillait sur une fonctionnalité d'édition". Puis, quand Elon Musk a acheté une participation de 9,2% dans l'entreprise, il a partagé un sondage avec ses abonnés Twitter demandant si la plate-forme devrait introduire une fonctionnalité d'édition. Une large majorité était en faveur.

1/ Nous avons exploré comment créer une fonctionnalité d'édition en toute sécurité depuis l'année dernière et prévoyons de commencer à la tester dans @TwitterBlue Labs dans les mois à venir. Partageons quelques idées supplémentaires sur la façon dont nous pensons à Modifier https://t.co/WbcfkUue8e – Jay Sullivan (@jaysullivan) 5 avril 2022

Maintenant, Jay Sullivan, vice-président des produits de consommation de la société, a déclaré qu'une fonctionnalité d'édition était "la fonctionnalité Twitter la plus demandée depuis de nombreuses années", et que Twitter l'explorait depuis l'année dernière. "Sans des choses comme les limites de temps, les contrôles et la transparence sur ce qui a été édité, Edit pourrait être utilisé à mauvais escient pour modifier le compte rendu de la conversation publique", a-t-il expliqué.

"Protéger l'intégrité de cette conversation publique est notre priorité absolue lorsque nous abordons ce travail."

Si une fonction d'édition se lance, elle sera différente de la fonction d'annulation qui vous permet de rappeler un tweet avant de le partager. Cela n'est disponible que pour les abonnés Blue.

Écrit par Maggie Tillman.