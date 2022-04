Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter "explore" une nouvelle fonctionnalité de collaboration qui permettrait à deux comptes de co-créer un seul tweet.

Selon TechCrunch , Twitter a même confirmé qu'il envisageait la fonctionnalité. Pendant ce temps, le chercheur d'applications Alessandro Paluzzi a tweeté sur le développement de la fonctionnalité depuis l'année dernière, révélant à quoi elle pourrait ressembler et fonctionner. Ses captures d'écran sont chargées de filigranes et sont donc difficiles à comprendre, mais il semble que Twitter vous permettra d'inviter d'autres comptes à "collaborer" sur des tweets. Vous pouvez demander à une personne ou à une marque de "copropriétaire" d'un tweet avec vous, mais elle doit avoir des comptes publics et elle doit vous suivre.

Une fois publiés, les tweets collaboratifs sont partagés avec les abonnés des deux comptes, et les deux avatars sont affichés dans le coin du message. Il semble que la fonctionnalité sera axée sur les partenariats de marque et les campagnes d'influence, bien que d'autres cas d'utilisation pourraient sûrement surgir. Vraisemblablement, Twitter intégrera certains contrôles pour empêcher les comptes populaires d'être spammés avec des demandes.

Vous ne pouvez inviter que des personnes qui ont un compte public et qui vous suivent. pic.twitter.com/rdYODJpjsd – Alessandro Paluzzi (@ alex193a) 29 mars 2022

Twitter n'a pas encore annoncé quand il pourrait déployer des tweets collaboratifs. On ne sait pas non plus à quelle étape du processus de développement se trouve la fonctionnalité, mais Pocket-lint vous tiendra au courant lorsque nous en apprendrons plus.

Écrit par Maggie Tillman.