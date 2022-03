Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter vous offre un moyen simple de créer vos propres GIF.

Il a mis à jour son application mobile pour inclure une fonction de capture GIF intégrée. Tout ce que vous avez à faire est de composer un tweet, d'accéder à l'appareil photo intégré à l'application, puis de passer en mode GIF. Vous pouvez voir une démo dans le tweet où Twitter a annoncé la fonctionnalité, mais Pocket-Lint a également résumé les étapes ci-dessous et a également essayé de répondre à certaines questions que vous pourriez avoir sur sa disponibilité et plus encore.

Ok, les GIF ne sont pas nouveaux, mais ce qui est * nouveau *, c'est la possibilité de capturer le vôtre à l'aide de l'appareil photo intégré à l'application sur iOS. pic.twitter.com/3Hl6q78e6s – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 22 mars 2022

Actuellement, vous ne pouvez créer un GIF qu'en l'enregistrant vous-même avec l'appareil photo de votre téléphone. Suivez les étapes ci-dessous pour créer un GIF avec Twitter.

Sur la dernière version de l'application Twitter. Appuyez sur pour créer un nouveau tweet. Sélectionnez l'icône Appareil photo. Choisissez l'option GIF. Enregistrez pour créer votre GIF.

Une fois que vous avez créé un GIF en suivant les étapes ci-dessus, le GIF sera joint à votre tweet en taille réelle. Cliquez simplement sur tweet pour le publier et le partager avec vos abonnés.

La fonctionnalité de création de GIF de Twitter n'est disponible que pour les utilisateurs d'iOS, sans qu'on sache encore si elle arrive aux utilisateurs d'Android.

Consultez la page d'assistance de Twitter pour les GIF pour plus de détails sur le fonctionnement général des GIF sur la plate-forme de médias sociaux.

