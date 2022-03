La chronologie à onglets de Twitter abandonnée

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Quelques jours seulement après sa mise en ligne, Twitter a annulé une modification de la chronologie de ses utilisateurs sur iOS qui s'était immédiatement révélée controversée.

Le tweak avait ajouté deux onglets en haut de la page d'accueil des utilisateurs, par défaut un appelé Accueil qui affichait un assortiment de tweets récents sélectionnés par algorithme. L'autre, Derniers Tweets, avait la chronologie utilisée par tant de personnes.

Maintenant, il semblerait que la façon dont l'application favorisait la maison était ennuyeuse pour tant d'utilisateurs que Twitter a jugé bon d'annuler complètement le changement et d'explorer d'autres moyens d'améliorer son application.

Nous vous avons entendu –– certains d'entre vous veulent toujours voir les derniers Tweets en premier. Nous avons rétabli la chronologie et supprimé l'expérience par onglets pour le moment pendant que nous explorons d'autres options. https://t.co/euVcPr9ij6 – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 14 mars 2022

La mise à jour n'avait été abandonnée que sur iOS, mais avait également été annoncée pour Android et le Web, c'est donc une volte-face assez importante pour l'entreprise, même si celle-ci démontre qu'elle est au moins disposée à écouter les critiques quand elles arrivent par vagues. .

Comme tant de géants des médias sociaux avant lui, y compris Facebook et Instagram, Twitter apprend que nombre de ses utilisateurs préféreront toujours un flux qui affiche le contenu le plus récent, ne serait-ce que pour échapper aux pressions d'un flux qui se rafraîchit sans cesse avec nouveau contenu, qu'il y en ait ou non effectivement publié.

Écrit par Max Freeman-Mills.