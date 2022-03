Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter pourrait-il lancer un onglet podcasts dans son application mobile dans un avenir proche ?

C'est ce que Jane Manchun Wong - une chercheuse en sécurité identifiée dans la liste 30 Under 30 Social Media 2022 de Forbe - a révélé via un Tweet (comment est-ce pour l'harmonie ?).

C'est précisément son travail. Comme le dit Forbes : "[Wong] a amassé une base de fans Twitter dévouée en découvrant des fonctionnalités précédemment annoncées sur des applications comme Twitter, Instagram et Facebook grâce à son travail de détective numérique intensif."

Twitter travaille sur l'onglet Podcasts pic.twitter.com/64tTd3XPdu – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 mars 2022

Cette source donne certainement une plus grande légitimité à la revendication - une image dont vous pouvez voir dans la capture d'écran du Tweet intégré ci-dessus, montrant un nouveau symbole de raccourci podcasts/microphone au bas de l'application Twitter.

Fait intéressant, la capture d'écran publiée n'a pas le symbole de raccourci Twitter Spaces, ce qui pourrait être un indice de la direction de cette fonctionnalité. Spaces contient déjà du contenu en direct, bien sûr, alors se pourrait-il que tout l'audio, y compris les podcasts, soit disponible via ce nouveau portail à la place ?

Nous devrons attendre et voir ce qui arrivera, le cas échéant, aux plates-formes mobiles de Twitter dans un proche avenir. C'est une plate-forme en constante évolution qui a intégré de plus en plus d'outils au fil des ans, donc se lancer dans le podcasting a en effet du sens.

Écrit par Mike Lowe.