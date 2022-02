Twitter commence le déploiement mondial du test du bouton "downvote"

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous avez de la chance, vous avez peut-être récemment vu l'option de réponse downvote sur Twitter.

Considérée comme une fonctionnalité expérimentale, Twitter a commencé à la tester en 2021 . Maintenant, le réseau social déploie l'option de vote négatif à travers le monde à titre de test.

Initialement, la fonctionnalité a été donnée à un groupe restreint d'utilisateurs Web. Mais il s'étend actuellement aux utilisateurs iOS et Android. Les votes négatifs de Twitter sont différents des votes négatifs sur Reddit - en ce sens que les totaux des votes positifs et négatifs sont cachés au public sur Twitter. En fait, les votes négatifs sont utilisés par Twitter pour déterminer quelles réponses il montre aux utilisateurs. Selon les tests de Twitter jusqu'à présent, les utilisateurs ont tendance à rejeter les réponses qu'ils trouvent offensantes ou non pertinentes. "Cette expérience a également révélé que le vote négatif est le moyen le plus fréquemment utilisé par les gens pour signaler le contenu qu'ils ne veulent pas voir", a déclaré Twitter.

Gardez à l'esprit que Twitter offre également la possibilité de désactiver une conversation ou de la marquer comme spam, mais ces bascules sont enterrées sous les menus déroulants.

Nous avons beaucoup appris sur les types de réponses que vous ne trouvez pas pertinentes et nous étendons ce test –– vous êtes plus nombreux sur le Web et bientôt iOS et Android auront la possibilité d'utiliser le vote négatif sur les réponses.



Les votes négatifs ne sont pas publics, mais ils nous aideront à nous informer du contenu que les gens veulent voir. https://t.co/g8LcTpQqDv pic.twitter.com/wm5MmdR4Xh – Assistance Twitter (@TwitterSupport) 3 février 2022

Twitter estime que le vote négatif "améliore la qualité des conversations sur Twitter", ce qui signifie que sa fonction de vote négatif pourrait éventuellement devenir officielle - comme un moyen de donner un retour sur le contenu.

N'oublions pas non plus que YouTube a récemment rétrogradé les dislikes , en rendant privé le décompte des votes vidéo en novembre dernier. Pendant ce temps, Facebook a avancé avec des tests de vote négatif .

Écrit par Maggie Tillman.