(Pocket-lint) - L'une des caractéristiques déterminantes de Twitter est sa limite de caractères, à l'origine très restrictive de 140 caractères, elle a doublé à 280 caractères en 2017 .

En 2020, Twitter a introduit des fils de discussion continus pour une écriture plus longue, mais chaque entrée était toujours limitée à 280 caractères.

Maintenant, il semblerait que Twitter envisage d'ajouter une fonctionnalité qui permettrait aux utilisateurs de rédiger des articles complets sur la plate-forme.

La nouvelle survient après qu'une chercheuse d'applications, Jane Wong , a découvert un menu caché sur le site Web de Twitter dédié à une nouvelle fonctionnalité appelée Twitter Articles.

Twitter travaille sur des "articles Twitter" et la possibilité d'en créer un dans Twitter



Possibilité d'un nouveau format long sur Twitter pic.twitter.com/Srk3E6R5sz – Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2 février 2022

Jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup de détails sur la façon dont la fonctionnalité fonctionnera, à qui elle sera ouverte ou quand nous pourrions nous attendre à la voir.

Nous prévoyons que la nouvelle fonctionnalité sera d'abord ouverte aux utilisateurs de Twitter Blue , car la fonctionnalité Labs offre un accès anticipé aux fonctionnalités en cours de test.

Alternativement, nous pourrions voir Twitter restreindre la fonctionnalité aux journalistes comme une sorte de réponse à Facebook News .

Un représentant de Twitter a déclaré à CNET qu'il "cherchait toujours de nouvelles façons d'aider les gens à démarrer et à engager des conversations" et nous devrions donc nous attendre à en savoir plus sur cette fonctionnalité dans un proche avenir.

Écrit par Luke Baker.