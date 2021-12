Twitter pour faciliter le signalement des tweets nuisibles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a publié un article de blog visant à clarifier certains des changements quil envisage pour faciliter la réponse et signaler le contenu préjudiciable que les utilisateurs voient ou leur ont adressé sur lapplication de médias sociaux.

Actuellement, le signalement dun Tweet implique une série de menus quelque peu verbeux dans lesquels vous pouvez sélectionner les raisons pour lesquelles vous pensez quun Tweet est problématique, mais de manière souvent vague qui ne précise pas exactement ce qui ne va pas.

Les nouvelles options, comme explorées dans larticle de blog , offrent plutôt la possibilité de catégoriser ce que vous pensez que le Tweet fait mal en fonction de son contenu, plutôt que selon les conditions dutilisation complexes de Twitter, qui se termineront par une recommandation du type de rapport. vous voulez probablement déposer.

Twitter appelle cela "les symptômes dabord", établissant ce qui sest passé avant la conclusion du rapport, et pense que cela facilitera les choses pour les utilisateurs qui signalent un Tweet rapidement - au point où il teste déjà le système sur un petit groupe dutilisateurs aux Etats-Unis.

Le système offre également aux utilisateurs beaucoup plus de types dinfractions à sélectionner, créant la possibilité denvoyer des rapports plus précis, ce qui devrait permettre à Twitter de les traiter plus facilement.

Bien quil ne le dise pas explicitement, cela signifie également que si Twitter reçoit de gros volumes de rapports sur des types de Tweets qui nenfreignent pas actuellement ses conditions dutilisation, mais qui offensent néanmoins un grand nombre de personnes, cela pourrait informer les futurs changements de ces conditions dutilisation.

Pour linstant, le service nest pas prêt pour une base dutilisateurs plus large, mais le billet de blog indique que ce déploiement devrait commencer au début de 2022, il ny a donc pas trop de temps à attendre jusquà ce que vous puissiez signaler des Tweets avec un peu plus dautonomie.

