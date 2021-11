Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Le cofondateur et PDG de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé son départ de lentreprise . Le CTO Parag Agrawal le remplacera, tandis que Bret Taylor prendra la relève en tant que nouveau président du conseil dadministration.

Dorsey dirige Twitter en tant que PDG depuis 2015 - après avoir été expulsé de son poste en 2008. Bien quil ait quitté Twitter, il continuera dêtre le PDG de Square . Dans un communiqué , Dorsey a déclaré quil avait décidé de quitter Twitter parce quil pensait que lentreprise était "prête à quitter ses fondateurs".

Dorsey a ajouté: "Ma confiance en Parag en tant que PDG de Twitter est profonde. Son travail au cours des 10 dernières années a été transformationnel".

Dans une lettre aux employés , Dorsey a révélé quil terminerait son mandat au conseil dadministration jusquau « mai ». Dorsey a déclaré quil pensait quil était essentiel quune entreprise puisse « se tenir seule, libre de linfluence ou de la direction de son fondateur ». Il a également déclaré que la décision de partir était la sienne et quelle était difficile.

Il sest décrit comme à la fois très triste et pourtant très heureux. "Jaime ce service et cette entreprise... et vous tous tellement", a déclaré Dorsey.

Profonde gratitude pour @jack et toute notre équipe, et tellement denthousiasme pour lavenir. Voici la note que jai envoyée à lentreprise. Merci à tous pour votre confiance et votre soutien https://t.co/eNatG1dqH6 pic.twitter.com/liJmTbpYs1 – Parag Agrawal (@paraga) 29 novembre 2021

Agrawal a publié sa propre note aux employés avant une réunion à mains nues, où il a déclaré avoir rejoint Twitter il y a 10 ans.

"Jai marché à votre place, jai vu les hauts et les bas, les défis et les obstacles, les victoires et les erreurs", a déclaré le nouveau PDG. "Mais à lépoque et maintenant, par-dessus tout, je vois limpact incroyable de Twitter, nos progrès continus et les opportunités passionnantes qui nous attendent".