(Pocket-lint) - Twitter a dévoilé de nouvelles fonctionnalités pour son service dabonnement, Twitter Blue , et pour tous les utilisateurs qui ont crié pour un bouton dédition, il semblerait que vous ayez de la chance, dans une certaine mesure.

La nouvelle fonctionnalité dont on parle le plus sur Twitter Blue est le bouton dannulation. Cela vous permet de rappeler un tweet avant quil ne soit envoyé et vous donne 60 secondes pour le faire. Oui, ce nest pas tout à fait un bouton dédition, mais nous pouvons imaginer que cela évitera à beaucoup dutilisateurs expérimentés la peine dune faute de frappe embarrassante.

Les autres fonctionnalités incluent des dossiers de signets, des thèmes pour votre application Twitter et licône de votre application, un mode lecteur pour les fils de discussion et un programme Labs qui vous permettra dessayer de nouvelles fonctionnalités Twitter avant quelles ne soient déployées pour tout le monde.

Le service était initialement disponible sur iOS uniquement au Canada et en Australie, mais à lheure actuelle, il est également déployé sur Android et les utilisateurs Web aux États-Unis et en Nouvelle-Zélande. Il coûte 2,99 $ par mois lorsquil est disponible, et le Royaume-Uni na pas encore été mentionné.

Une autre caractéristique remarquable dévoilée dans le cadre de lexpansion est laccès à des articles sans publicité des sites Web participants. Twitter dit avoir plus de 300 sites basés aux États-Unis inscrits au programme, dont BuzzFeed, The Washington Post et The Hollywood Reporter.

Twitter Blue partagera une partie des revenus de labonnement avec ces sites Web. Malheureusement, les articles sans publicité sont initialement exclusifs à iOS, et on ne sait pas quand ils devraient arriver sur les appareils Android.