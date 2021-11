Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Avez-vous déjà voulu rechercher les tweets dune personne en particulier sur Twitter ? Il existe maintenant un moyen très simple de le faire.

Il existe plusieurs méthodes, mais la plus récente - la recherche à partir de profils - est de loin la plus simple et la plus directe.

Pendant très longtemps, Twitter a offert aux utilisateurs un moyen manuel de rechercher des tweets à partir de comptes spécifiques. Cependant, il nétait pas très convivial et a eu des résultats mitigés. Dans la barre de recherche sur Twitter, vous deviez rechercher « à partir de : [Twitter handle] [search term] ». Alors, ça pourrait ressembler à ça :

de :pomme pelucheuse

Pour faciliter la recherche dun tweet que quelquun a tweeté il y a des années, Twitter a ajouté un nouveau bouton de recherche sur les pages de profil. Ce bouton vous permet de rechercher des tweets à partir de nimporte quel profil que vous consultez. Le consultant en médias sociaux Matt Navarra a signalé pour la première fois que le nouveau bouton de recherche avait commencé à apparaître pour les utilisateurs en septembre 2021. Un mois plus tard, les développeurs XDA ont remarqué quil avait été largement déployé auprès de tous ceux qui utilisent lapplication iOS de Twitter.

Voici comment trouver le nouveau bouton de recherche :

Ouvrez la dernière version de lapplication Twitter (iOS uniquement). Accédez au profil dun utilisateur. Dans la zone de la photo de couverture, recherchez la loupe (à côté du bouton de menu ...). Appuyez sur la loupe. Cest le nouveau bouton de recherche. Saisissez les mots-clés que vous souhaitez rechercher dans les tweets précédents de lutilisateur.

Consultez le hub Twitter de Pocket-lint pour plus de trucs et astuces.