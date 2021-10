Comment supprimer un abonné sur Twitter sans le bloquer

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Twitter a annoncé une nouvelle fonctionnalité de sécurité quil teste qui vous donne plus de contrôle sur qui vous suit sur la plate-forme. Il vous permet désormais de supprimer des abonnés sans que vous ayez à les bloquer et sans quils soient avertis de la suppression. Voici tout ce que vous devez savoir.

Twitter a déclaré que la possibilité de supprimer des abonnés vous permet dêtre plus facilement "le conservateur de votre propre liste dabonnés". Il vous permet de vous créer un espace plus sain en ligne et peut vous aider à éviter toute gêne occasionnée par un blocage.

Connectez-vous à votre compte Twitter sur le Web. Accédez à votre profil. Accédez à vos abonnés. Choisissez un de vos suiveurs. Sélectionnez licône à trois points à côté du bouton suivre/ne plus suivre à côté de leur nom. Sélectionnez Supprimer cet abonné.

Les abonnés supprimés ne peuvent plus voir vos tweets dans leur journal, mais ils peuvent toujours vous envoyer des messages directs. Ils peuvent également vous suivre à nouveau sils le souhaitent.

La fonctionnalité est actuellement disponible dans le cadre dun test pour tous les utilisateurs de Twitter sur le Web. Twitter na pas dit quand il sera disponible pour les utilisateurs dapplications mobiles.